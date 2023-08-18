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لتدعيم دفاعه هذا الصيف

الاتحاد مهتم بالتعاقد مع فاران

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٤ مساءً
الاتحاد مهتم بالتعاقد مع فاران
المواطن - فريق التحرير

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تواصل إدارة نادي الاتحاد، محاولاتها لتدعيم دفاع الفريق الأول لكرة القدم بصفقة عالمية هذا الصيف، لتدخل في مفاوضات مع نجم مانشستر يونايتد، الفرنسي رافائيل فاران.

الاتحاد يستهدف ضم فاران

وأكدت موقع سبورتس زون الفرنسي، اليوم الجمعة، أن نادي الاتحاد مهتم بضم رافائيل فاران، حيث تواصل مسؤولو العميد مع ممثلي النجم الفرنسي، وأكدوا رغبتهم في حسم الصفقة سريعًا.

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بنزيما وفاران
بنزيما والمدافع الفرنسي

وأشار إلى أن الاتحاد استعان بخدمات الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي، من أجل التحدث مع فاران وإقناعه بمزاملتهما في صفوف العميد، إلا أن نجم مانشستر يونايتد يُفضل حتى الآن في الاستمرار بأوروبا لموسم آخر.

ويمتد تعاقد فاران مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد حتى صيف عام 2025، وبدأ بشكل أساسي في المباراة الافتتاحية بالدوري الإنجليزي الممتاز أمام ولفرهامبتون، ما يُحفزه للاستمرار.

رافائيل فاران
المدافع الفرنسي

الاتحاد يسعى لتدعيم الدفاع

ويرغب الاتحاد في تدعيم دفاعه، بصفقة قوية، نظرًا لغياب أحمد حجازي، بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، خاصة أن الإدارة قررت الخروج من سباق الحصول على خدمات حسان تمبكتي، بعد رفض الشباب للعرض الثاني.

كما أكدت تقارير أن نادي الاتحاد، لن يضم المدافع الإسباني سيرجيو راموس، بعدما وافق على الانتقال إلى صفوفه، حيث إنه لم يصبح الخيار الأساسي للإدارة، بعدما انتظرت رده كثيرًا.

راموس
راموس – المصدر diariogol

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