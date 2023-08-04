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خلال مواجهة الدور ربع النهائي

الاتحاد والهلال يستهدفان الانتصار الثاني عربيًا

الجمعة ٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٧ مساءً
الاتحاد والهلال يستهدفان الانتصار الثاني عربيًا
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة الاتحاد والهلال ضمن منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، في ظل الصراع القوي بينهما للظهور بشكل مميز، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

كلاسيكو كأس الملك سلمان للأندية

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد والهلال، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد السبت، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

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وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قد تأهل إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، بعد تصدره المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، فيما حل الهلال وصيفًا بالمجموعة الثانية بـ4 نقاط.

نادي الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

اللقاء العربي الثالث بين الاتحاد والهلال

وتُعد مباراة الاتحاد والهلال المقبلة هي الثالثة بين الفريقين منذ استحداث البطولة العربية موسم 1981\ 1982 تحت مسمى بطولة الأندية العربية لأبطال الدوري، حيث سبق وتواجها عامي 1994 و2005.

الهلال في كأس الملك سلمان للأندية
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

ولعب الاتحاد والهلال في نهائي البطولة العربية عام 1994، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح الزعيم في حسم اللقب لصالحه بركلات الترجيح.

واصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بنظيره الهلال في نصف نهائي البطولة العربية عام 2005، وفاز العميد ذهابًا بهدف دون رد، وإيابًا بهدفين مقابل هدف، ليصعد إلى النهائي؛ ويتوج باللقب على حساب الصفاقسي التونسي.

كأس الملك سلمان للأندية
كأس الملك سلمان للأندية

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