الاتحاد يتصدر دوري روشن بثنائية في الطائي العليمي يشيد بمشروع مدينة الملك سلمان الطبية في المهرة الهلاليون عن حفل نيمار: نادينا يتسم بالاحترافية ولا يلتفت للأسماء وفد إيكواس التقى الرئيس النيجري المعزول محمد بازوم التعادل الإيجابي عنوان الشوط الأول بين الهلال والفيحاء البنيان يشدد على دور المعلمين وشراكة الأسرة لنجاح منظومة التعليم توقعات بضباب خفيف على بدر وينبع فجر الغد تحذير من حساب وهمي انتحل صفة مطار الملك فهد ونفذ أنشطة احتيالية ثنائية تمنح الفوز لـ توتنهام ضد مان يونايتد المرور جاهز لتنظيم حركة السير مع بداية العام الدراسي غدًا
حقق الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد فوزًا ثمينًا على الطائي بثنائية دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي.
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني، نجح العميد عبر نجمه المغربي حمدالله في إحراز الهدف الأول من ركلة ركنية بعد تمريرة سريعة من زميله البرازيلي إيجور كورونادو في الدقيقة الـ 55.
وعند حلول الدقيقة الـ 91، أضاف العميد الهدف الثاني عبر اللاعب صالح العمري.
وبعد الفوز أصبح رصيد الاتحاد 6 نقاط في صدارة دوري روشن، بينما تجمد رصيد الطائي عند 3 نقاط في المركز الحادي عشر.
ويسعى العميد للمنافسة والفوز بلقب دوري روشن في الموسم الحالي، حيث يدافع عن لقبه الذي تُوج به في الموسم الماضي، كما يستعد العميد للمشاركة في كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل في الرياض.
هدف الاتحاد الأول عن طريق حمدالله⚽️🔥#دوري_روشن_السعودي#الاتحاد_الطائي | #SSC pic.twitter.com/RmycMPsGA0
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 19, 2023
صالح العمري وهدف ثاني 🤩#دوري_روشن_السعودي#الاتحاد_الطائي | #SSC pic.twitter.com/lRuvRcYKU2
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 19, 2023