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الاتحاد يتصدر دوري روشن بثنائية في الطائي

السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٨ مساءً
الاتحاد يتصدر دوري روشن بثنائية في الطائي
المواطن - محمد سمعه

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد فوزًا ثمينًا على الطائي بثنائية دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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فوز ثمين لـ الاتحاد

وفي الشوط الثاني، نجح العميد عبر نجمه المغربي حمدالله في إحراز الهدف الأول من ركلة ركنية بعد تمريرة سريعة من زميله البرازيلي إيجور كورونادو في الدقيقة الـ 55.

وعند حلول الدقيقة الـ 91، أضاف العميد الهدف الثاني عبر اللاعب صالح العمري.

حمدالله

وبعد الفوز أصبح رصيد الاتحاد 6 نقاط في صدارة دوري روشن، بينما تجمد رصيد الطائي عند 3 نقاط في المركز الحادي عشر.

بنزيما - حمدالله - الاتحاد ضد الطائي

ويسعى العميد للمنافسة والفوز بلقب دوري روشن في الموسم الحالي، حيث يدافع عن لقبه الذي تُوج به في الموسم الماضي، كما يستعد العميد للمشاركة في كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل في الرياض.

 

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