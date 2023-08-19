الاتحاد يتصدر دوري روشن بثنائية في الطائي

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد فوزًا ثمينًا على الطائي بثنائية دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

فوز ثمين لـ الاتحاد

وفي الشوط الثاني، نجح العميد عبر نجمه المغربي حمدالله في إحراز الهدف الأول من ركلة ركنية بعد تمريرة سريعة من زميله البرازيلي إيجور كورونادو في الدقيقة الـ 55.

وعند حلول الدقيقة الـ 91، أضاف العميد الهدف الثاني عبر اللاعب صالح العمري.

وبعد الفوز أصبح رصيد الاتحاد 6 نقاط في صدارة دوري روشن، بينما تجمد رصيد الطائي عند 3 نقاط في المركز الحادي عشر.

ويسعى العميد للمنافسة والفوز بلقب دوري روشن في الموسم الحالي، حيث يدافع عن لقبه الذي تُوج به في الموسم الماضي، كما يستعد العميد للمشاركة في كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل في الرياض.