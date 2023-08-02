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في كأس الملك سلمان للأندية

الاتحاد يتقدم على الشرطة العراقي بالشوط الأول

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٣ مساءً
الاتحاد يتقدم على الشرطة العراقي بالشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الاتحاد ضد الشرطة العراقي، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، بتقدم العميد بهدف دون رد.

تقدم الاتحاد ضد الشرطة العراقي

وانطلقت مباراة الاتحاد ضد الشرطة العراقي المقامة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف بشكل سريع، وسط سيطرة من العميد، الذي بدا بشكل أفضل واستحوذ على اللعب في وسط الملعب.

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الاتحاد والشرطة العراقي
جانب من المباراة – المصدر @UAFAAC

ونجح أحمد بامسعود في فض اشتباك التعادل السلبي بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 36، لتشتعل المباراة، حيث ضغط الفريقان بحثًا عن تسجيل هدف جديد.

أحمد بامسعود
بامسعود – المصدر @aawsat_spt

واستمرت المحاولات من الفريقين لهز الشباك في الدقائق المتبقية، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد الشرطة العراقي بهدف نظيف.

الاتحاد ضد الشرطة العراقي
جانب من المباراة – المصدر @UAFAAC

الفريقان بكأس الملك سلمان للأندية

وقبل مباراة اليوم، ينفرد العميد بصدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى في كأس الملك سلمان للأندية العربية برصيد 6 نقاط، وضمن التأهل رسميًا، يليه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرطة العراقي برصيد 4 نقاط.

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