الاتحاد يتقدم على الشرطة العراقي بالشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الاتحاد ضد الشرطة العراقي، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، بتقدم العميد بهدف دون رد.

تقدم الاتحاد ضد الشرطة العراقي

وانطلقت مباراة الاتحاد ضد الشرطة العراقي المقامة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف بشكل سريع، وسط سيطرة من العميد، الذي بدا بشكل أفضل واستحوذ على اللعب في وسط الملعب.

ونجح أحمد بامسعود في فض اشتباك التعادل السلبي بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 36، لتشتعل المباراة، حيث ضغط الفريقان بحثًا عن تسجيل هدف جديد.

واستمرت المحاولات من الفريقين لهز الشباك في الدقائق المتبقية، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد الشرطة العراقي بهدف نظيف.

الفريقان بكأس الملك سلمان للأندية

وقبل مباراة اليوم، ينفرد العميد بصدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى في كأس الملك سلمان للأندية العربية برصيد 6 نقاط، وضمن التأهل رسميًا، يليه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرطة العراقي برصيد 4 نقاط.