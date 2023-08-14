الاتحاد يستهدف الانتصار الـ100

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو، لمواصلة تفوقه ضد الرائد، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز خلال مباراة اليوم.

الفوز رقم 100

ومن المقرر أن يلعب الرائد ضد الاتحاد، بعد قليل، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لحصد نقاط مباراة الرائد اليوم، وتحقيق الفوز رقم 100 خارج ملعبه، حيث يملك 99 انتصارًا حتى الآن، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”.

كما يملك العميد إحصائية مميزة، حيث إنه فاز بأكثر عدد من المباريات خارج أرضه ببطولة الدوري السعودي للمحترفين أمام منافس معين على حساب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد برصيد 9 مواجهات.

تشكيل الرائد ضد الاتحاد

وجاء تشكيل العميد في مباراة الرائد ضد الاتحاد، كالتالي؛ مارسيلو غروهي، مدالله العليان، أحمد شراحيلي، مهند الشنقيطي، أحمد بامسعود، فابينيو، نغولو كانتي، إيغور كورونادو، رومارينيو، عبدالرزاق حمدالله وكريم بنزيما.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الرائد لمباراة اليوم، كالتالي؛ أحمد الرحيلي، حمد الجيزاني، محمد الدوسرين عبدالله الفهد، بندر وحيشي، خالد السبيعي، مامادو لوم، منصور البيشي، يحيى سنبل، كريم البركاوي وأمير مسعود.