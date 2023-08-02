الاتحاد يصطدم بالهلال في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية

انتهت، منذ قليل، مباراة الاتحاد ضد الشرطة العراقي، في الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، بفوز العميد بهدفين مقابل هدف.

تقدم الاتحاد ضد الشرطة العراقي

وبدأت مباراة الاتحاد ضد الشرطة العراقي التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف بشكل سريع، وسط سيطرة من العميد، الذي بدا بشكل أفضل واستحوذ على اللعب في وسط الملعب.

ونجح أحمد بامسعود في فض اشتباك التعادل السلبي بتسديدة صاروخية عند الدقيقة 36، لتشتعل المباراة، حيث ضغط الفريقان بحثًا عن تسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، ليُنهي العميد الشوط الأول متقدمًا بهدف.

الشرطة يتعادل وبنزيما يتقدم

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت المحاولات الاتحادية، قبل أن يُجري المدرب البرتغالي نونو سانتو بـ3 تغييرات قوية، حيث دفع بكل من كريم بنزيما، عبدالرزاق حمدالله وإيغور كورونادو عند الدقيقة 67.

وأطلق حمدالله تسديدة قوية مرت أعلى المرمى عند الدقيقة 70، قبل أن ينجح الشرطة العراقي في تسجيل التعادل عند الدقيقة 80، لتشتعل أحداث المباراة، ويضغط العميد بقوة.

وحصل العميد على ركلة جزاء، سددها كريم بنزيما بنجاح عند الدقيقة 84، واستمرت المحاولات لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد ضد الشرطة العراقي بنتيجة 2\1.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الأولى في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، ليضرب موعدًا في ربع النهائي مع الهلال وصيف المجموعة الثانية.