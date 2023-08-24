Icon

القبض على مروج بالقصيم بحوزته أسلحة وذخيرة Icon احتراق 120 ألف هكتار في 2023 بسبب حرائق الغابات باليونان Icon الاتفاق والخليج يرتضيان التعادل Icon تركي آل الشيخ عن المبنى الجديد لهيئة الترفيه: هنا ستولد أفكارنا مثل ضوءٍ يبصره العالم Icon ترامب يستبدل كبير محاميه في جورجيا قبل ساعات من تسليم نفسه Icon الاتحاد يصعد لـ صدارة دوري روشن برباعية في الرياض Icon لافروف ينفعل على الصحافيين بسبب مقتل زعيم فاغنر Icon فوز بشق الأنفس لـ الأهلي ضد الأخدود Icon مشادة وتشابك بالأيدي بين نجمي الرائد بلقاء الهلال Icon توقعات بارتفاع حركة التوظيف في السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في الجولة الثالثة

الاتحاد يصعد لـ صدارة دوري روشن برباعية في الرياض

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٧ مساءً
الاتحاد يصعد لـ صدارة دوري روشن برباعية في الرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

صعد الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد لـ صدارة دوري روشن السعودي، وذلك بعد فوزه الكبير مساء اليوم على نادي الرياض برباعية دون رد في الجولة الثالثة من دوري روشن.

وكان النجم الفرنسي كريم بنزيما أحرز أول هدف له في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين في الدقيقة الـ 17 بعد تمريرة متقنة من اللاعب البرازيلي رومارينيو، بينما سجل النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله الهدفين الثاني والثالث للعميد في الدقيقتين الـ 25 والعاشرة من الوقت بدل الضائع.

قد يهمّك أيضاً
طرح تذاكر مباراة الاتفاق ضد الخليج

طرح تذاكر مباراة الاتفاق ضد الخليج

نيمار في طريقه إلى الرياض

نيمار في طريقه إلى الرياض

حمدالله - الاتحاد ضد الرياض

الاتحاد يتألق برباعية

وفي الشوط الثاني أهدر صالح العباس فرصة تقليص الفارق للرياض بإهداره ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة الـ 89، بينما سجل اللاعب صالح العمري الهدف الرابع لنمر جدة في الدقيقة الـ 93.

وبعد الفوز، أصبح رصيد العميد 9 نقاط في الصدارة بفارق الأهداف عن الأهلي الوصيف، بينما تجمد رصيد الرياض عند 4 نقاط.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لحظة وفاة مؤذن بفلسطين أثناء تلاوته القرآن فجرًا
العالم

لحظة وفاة مؤذن بفلسطين أثناء تلاوته القرآن...

العالم
وظائف بالهيئة الملكية للجبيل وينبع
حصاد اليوم

وظائف بالهيئة الملكية للجبيل وينبع

حصاد اليوم
إنشاء منتجع إكونيكس أمالا على البحر الأحمر
السعودية اليوم

إنشاء منتجع إكونيكس أمالا على البحر الأحمر

السعودية اليوم
شعرة ياسر الأبرز .. أحداث أشعلت كلاسيكو الهلال والاتحاد
الرياضة

شعرة ياسر الأبرز .. أحداث أشعلت كلاسيكو...

الرياضة
السعودية ترحب بإعلان الأمم المتحدة اكتمال سحب نفط صافر
السعودية اليوم

السعودية ترحب بإعلان الأمم المتحدة اكتمال سحب...

السعودية اليوم
الوليد بن طلال يتكفل بصفقة ياسين بونو لـ الهلال
الرياضة

الوليد بن طلال يتكفل بصفقة ياسين بونو...

الرياضة
97 مليار ريال قيمة الصادرات السلعية للسعودية في شهر
السعودية اليوم

97 مليار ريال قيمة الصادرات السلعية للسعودية...

السعودية اليوم
باريس سان جيرمان يضم ديمبلي حتى 2028
آخر الاخبار

باريس سان جيرمان يضم ديمبلي حتى 2028

آخر الاخبار