الاتحاد يصعد لـ صدارة دوري روشن برباعية في الرياض

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صعد الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد لـ صدارة دوري روشن السعودي، وذلك بعد فوزه الكبير مساء اليوم على نادي الرياض برباعية دون رد في الجولة الثالثة من دوري روشن.
وكان النجم الفرنسي كريم بنزيما أحرز أول هدف له في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين في الدقيقة الـ 17 بعد تمريرة متقنة من اللاعب البرازيلي رومارينيو، بينما سجل النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله الهدفين الثاني والثالث للعميد في الدقيقتين الـ 25 والعاشرة من الوقت بدل الضائع.
وفي الشوط الثاني أهدر صالح العباس فرصة تقليص الفارق للرياض بإهداره ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة الـ 89، بينما سجل اللاعب صالح العمري الهدف الرابع لنمر جدة في الدقيقة الـ 93.
وبعد الفوز، أصبح رصيد العميد 9 نقاط في الصدارة بفارق الأهداف عن الأهلي الوصيف، بينما تجمد رصيد الرياض عند 4 نقاط.
رباعية اتحادية في شباك الرياض✅
⚽️شاهد الأهداف⤵️#دوري_روشن_السعودي#الرياض_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/mhxVckCT6s
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 24, 2023