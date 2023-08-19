الاتحاد يضع رمز مدينة ليفربول على المدرجات

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أثار الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر منصة إكس الجدل بعد أن نشر صورة للجمهور قبيل مواجهة الطائي اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن للمحترفين.
وارتبط اسم الدولي المصري، محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي في الأيام الماضية بالانتقال للعميد، من أجل تعزيز الفريق بأفضل العناصر على مستوى العالم في سوق الانتقالات التاريخي الذي تبرمه الأندية السعودية.
ووضع الحساب الرسمي للنادي صورة لمدرجات الاتحاد على ملعب الجوهرة واضعًا الرمز (91.00031.000) والذي ترمز لمدينة ليفربول الإنجليزية.
وفسر عشاق النمور والوسط الرياضي أن الصورة تعني لتوصل العميد إلى اتفاق رسمي مع مو صلاح وناديه ليفربول والمدرب يورغن كلوب لنقله إلى دوري روشن السعودي رفقة زميله فابينيو.
الجدير بالذكر أن جماهير العميد كانت قد أطلقت وسماً على منصة إكس بعدم الحضور لمباراة الطائي في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، إلا أنه وبعد طرح التذاكر انتهت عملية البيع خلال 3 ساعات فقط.