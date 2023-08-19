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قبل مباراة الطائي اليوم

الاتحاد يضع رمز مدينة ليفربول على المدرجات

السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٤ مساءً
الاتحاد يضع رمز مدينة ليفربول على المدرجات
المواطن - خالد بدوي

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أثار الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر منصة إكس الجدل بعد أن نشر صورة للجمهور قبيل مواجهة الطائي اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن للمحترفين.

حساب الاتحاد يثير الجدل

وارتبط اسم الدولي المصري، محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي في الأيام الماضية بالانتقال للعميد، من أجل تعزيز الفريق بأفضل العناصر على مستوى العالم في سوق الانتقالات التاريخي الذي تبرمه الأندية السعودية.

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محمد صلاح
صلاح

ووضع الحساب الرسمي للنادي صورة لمدرجات الاتحاد على ملعب الجوهرة واضعًا الرمز (91.00031.000) والذي ترمز لمدينة ليفربول الإنجليزية.

جماهير الاتحاد

وفسر عشاق النمور والوسط الرياضي أن الصورة تعني لتوصل العميد إلى اتفاق رسمي مع مو صلاح وناديه ليفربول والمدرب يورغن كلوب لنقله إلى دوري روشن السعودي رفقة زميله فابينيو.

الجدير بالذكر أن جماهير العميد كانت قد أطلقت وسماً على منصة إكس بعدم الحضور لمباراة الطائي في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، إلا أنه وبعد طرح التذاكر انتهت عملية البيع خلال 3 ساعات فقط.

فابينيو - الاتحاد والرائد

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