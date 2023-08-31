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أملًا في إقناع ليفربول وكلوب برحيله

الاتحاد يعرض 130 مليون دولار لضم محمد صلاح

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٤ مساءً
الاتحاد يعرض 130 مليون دولار لضم محمد صلاح
المواطن - فريق التحرير

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تواصل إدارة نادي الاتحاد، محاولاتها لحسم صفقة نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري الأول لكرة القدم، محمد صلاح لتدعيم صفوف العميد في الميركاتو الصيفي الحالي.

عرض اتحادي جديد لضم صلاح

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، أن مسؤولي نادي الاتحاد لازالوا يضغطون بشدة، من أجل التعاقد مع محمد صلاح، وقاموا بزيادة العرض إلى 130 مليون دولار؛ لإقناع ليفربول.

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محمد صلاح
صلاح – المصدر @MoSalah

وأشار رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، قبل قليل، إلى أن موقف ليفربول والمدرب الألماني يورغن كلوب كما هو، بأن محمد صلاح ليس للبيع، لعدم وجود وقت كافٍ لضم بديل، ولكن المحادثات مستمرة.

وأوضحت تقارير بالأمس، أن وفدًا مهمًا من نادي الاتحاد سافر إلى ليفربول، أملًا في إنهاء صفقة النجم المصري، وبالفعل تم زيادة العرض اليوم كمحاولة لإقناع المسؤولين.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @MoSalah

محمد صلاح مع ليفربول

وكان محمد صلاح صاحب الـ31 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في صيف عام 2017، قادمًا من روما، وقاده لحصد العديد من البطولات، ومنها؛ الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

ويُعد صلاح من أبرز اللاعبين في صفوف ليفربول بالمواسم الأخيرة، وتقدم للمركز الخامس في قائمة الهدافين بتاريخ النادي برصيد 187 هدفًا في جميع البطولات، متفوقًا على الأسطورة ستيفن جيرارد الذي تراجع للمركز السادس.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @LFC

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