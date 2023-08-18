الاتحاد يقرر عدم إنهاء صفقة راموس!

يبدو أن المدافع الإسباني سيرجيو راموس قد ابتعد عن الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الرحيل عن باريس

وانتهى عقد راموس صاحب الـ37 عامًا مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المنقضي، وأعلنت الإدارة عن رحيله رسميًا؛ بعدما قضى موسمين في صفوف الفريق، وشارك خلالهم في 58 مباراة، وسجل 6 أهداف.

الاتحاد يبتعد عن راموس

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، أن راموس وافق على العرض الذي تلقاه من نادي الاتحاد، إلا أن إدارة العميد اتخذت قرارًا مفاجئًا بعدم إنهاء الصفقة.

وأشار رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن نادي الاتحاد انتظر كثيرًا رد المدافع الإسباني على العرض، ولذلك لم يعد خيارًا أساسيًا للعميد، حيث ستسحب إدارته هذا العرض.

وتعمل إدارة نادي الاتحاد على تدعيم دفاع الفريق الأول لكرة القدم بصفقة قوية، لغياب المصري أحمد حجازي، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، لتدخل في مفاوضات مع راموس ونجم الشباب، حسان تبمكتي.

الاتحاد يستعد لمواجهة الطائي

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الطائي، مساء يوم غد السبت، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.