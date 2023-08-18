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رغم موافقة اللاعب على العرض

الاتحاد يقرر عدم إنهاء صفقة راموس!

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٣ مساءً
الاتحاد يقرر عدم إنهاء صفقة راموس!
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن المدافع الإسباني سيرجيو راموس قد ابتعد عن الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الرحيل عن باريس

وانتهى عقد راموس صاحب الـ37 عامًا مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المنقضي، وأعلنت الإدارة عن رحيله رسميًا؛ بعدما قضى موسمين في صفوف الفريق، وشارك خلالهم في 58 مباراة، وسجل 6 أهداف.

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راموس
المدافع الإسباني – المصدر diariogol

الاتحاد يبتعد عن راموس

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، أن راموس وافق على العرض الذي تلقاه من نادي الاتحاد، إلا أن إدارة العميد اتخذت قرارًا مفاجئًا بعدم إنهاء الصفقة.

راموس
المدافع الإسباني – المصدر diariogol

وأشار رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن نادي الاتحاد انتظر كثيرًا رد المدافع الإسباني على العرض، ولذلك لم يعد خيارًا أساسيًا للعميد، حيث ستسحب إدارته هذا العرض.

وتعمل إدارة نادي الاتحاد على تدعيم دفاع الفريق الأول لكرة القدم بصفقة قوية، لغياب المصري أحمد حجازي، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، لتدخل في مفاوضات مع راموس ونجم الشباب، حسان تبمكتي.

راموس
المدافع الإسباني – المصدر diariogol

الاتحاد يستعد لمواجهة الطائي

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الطائي، مساء يوم غد السبت، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

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