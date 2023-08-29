الاتحاد يكشف آخر تطورات إصابة كريم بنزيما

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كشف نادي الاتحاد- قبل قليل- عن آخر تطورات إصابة الفرنسي كريم بنزيما حيث تعرض لها في مباراة الوحدة أمس في الجولة الرابعة لبطولة دوري روشن السعودي.
وقال النادي في بيان رسمي له عبر حسابه في منصة “إكس”: “اللاعب سيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة لتشخيص الإصابة بشكل دقيق لتحديد العلاج اللازم”.
وتعرض بنزيما للإصابة في الدقيقة الـ 40 حيث غادر المباراة اضطراريًّا وحل بدلًا منه البرتغالي جوتا في التشكيل.
وكان الشوط الأول من مباراة الفريقين انتهى بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني، سجل العميد 3 أهداف عبر كل من البرازيلي رومارينيو والبرتغالي جوتا والبرازيلي إيجور كورونادو في الدقائق الـ 63 والـ 67 والـ 73.
وبعد الفوز، أصبح رصيد العميد 12 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 6 نقاط.
ويستعد الاتحاد لمواجهة نادي الهلال يوم الجمعة المقبلة في الجولة الخامسة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.