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بعد رفض الشباب للعرض الثاني

الاتحاد ينسحب من صفقة حسان تمبكتي

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠١ مساءً
الاتحاد ينسحب من صفقة حسان تمبكتي
المواطن - فريق التحرير

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قررت إدارة نادي الاتحاد، الانسحاب من صراع التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، حسان تمبكتي في الميركاتو الصيفي الحالي.

الاتحاد يبتعد عن حسان تمبكتي

وأغلق الاتحاد صفقة حسان تمبكتي، بعدما رفضت إدارة نادي الشباب العرض الثاني الذي تقدم به العميد لضمه، مقابل 30 مليون ريال، و13 مليون ريال راتبًا سنويًا للاعب، بجانب التنازل عن خدمات النجم عبدالرحمن العبود.

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وكانت الإدارة الاتحادية قد عرضت في البداية انتقال الثنائي العبود والمغربي عبدالرزاق حمدالله إلى الشباب مقابل ضم حسان تمبكتي، ولكن رفض الشباب، لتتقدم بعرض ثان، قبل أن يتم رفضه أيضًا، وذلك وفقًا لـ”الشرق الأوسط”.

حسان تمبكتي
تمبكتي

ويرغب الاتحاد في تدعيم دفاعه، بصفقة قوية، نظرًا لغياب أحمد حجازي، بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، ويتوقع أن تتعاقد الإدارة مع مدافع أجنبي، بعدما خرجت من سباق الحصول على خدمات حسان تمبكتي.

كما أكدت تقارير أن نادي الاتحاد، لن يضم المدافع الإسباني سيرجيو راموس، بعدما وافق على الانتقال إلى صفوفه، حيث إنه لم يصبح الخيار الأساسي للإدارة، بعدما انتظرت رده كثيرًا.

راموس
راموس – المصدر diariogol

الاتحاد يستعد لمواجهة الطائي

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الطائي، مساء يوم غد السبت، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

الاتحاد - مباراة الاتحاد ضد الهلال
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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