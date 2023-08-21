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لتدعيم دفاع الفريق هذا الصيف

الاتحاد يواصل محاولاته لضم فاران

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٦ مساءً
الاتحاد يواصل محاولاته لضم فاران
المواطن - فريق التحرير

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تُكثف إدارة نادي الاتحاد، محاولاتها للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد، الفرنسي رافائيل فاران لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي الحالي.

الاتحاد يسعى لضم فاران

أكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، أن نادي الاتحاد يواصل محاولاته لتدعيم الدفاع هذا الموسم، ويحاول إنهاء صفقة فاران سريعًا.

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رافائيل فاران
فاران

وأشار رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن عقد المدافع الفرنسي ممتد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد حتى عام 2025، إلا أن الوضع قد يتطور، وينجح الاتحاد في ضمه.

وأوضحت تقارير سابقة أن الاتحاد استعان بخدمات الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي، من أجل التحدث مع فاران وإقناعه بمزاملتهما، إلا أن نجم مانشستر يونايتد يُفضل حتى الآن في الاستمرار بأوروبا لموسم آخر.

بنزيما وفاران
بنزيما والمدافع الفرنسي

الاتحاد يسعى لتدعيم الدفاع

ويرغب الاتحاد في تدعيم دفاعه، بصفقة قوية، نظرًا لغياب أحمد حجازي، بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، خاصة أن الإدارة قررت الخروج من سباق الحصول على خدمات حسان تمبكتي، بعد رفض الشباب للعرض الثاني.

كما أكدت تقارير أن نادي الاتحاد، لن يضم المدافع الإسباني سيرجيو راموس، بعدما وافق على الانتقال إلى صفوفه، حيث إنه لم يصبح الخيار الأساسي للإدارة، بعدما انتظرت رده كثيرًا.

أحمد حجازي
حجازي

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