الاتحاد يواصل محاولاته لضم محمد صلاح وظائف شاغرة للجنسين في شركة علم وظائف شاغرة لدى الملاحة الجوية السحب والأمطار يرسمان لوحة ربانية على متنزهات الباحة حمدالله يقود التشكيل المثالي بالجولة الثانية لقطات توثق حضور رئيس الاتحاد السعودي نهائي مونديال السيدات 2023 تزكية آل فاضل رئيسًا لـ الأخدود حتى 2027 مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش أداء الاقتصاد ويشيد بتراجع معدلات التضخم إغلاق حديقة الحيوان بالرياض اعتبارًا من الغد ضبط 503 دراجات آلية مخالفة بمختلف المناطق
تواصل إدارة نادي الاتحاد محاولاتها، لضم نجم فريق ليفربول والمنتخب المصري الأول لكرة القدم، محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكدت تقارير مؤخرًا أن الاتحاد تقدم بعرض رسمي لمحمد صلاح، مقابل 180 مليون يورو لمدة موسمين، بجانب 60 مليون جنيه إسترليني لشراء المدة المتبقية في عقده، ولكن الإدارة والمدرب يورجن كلوب تمسكا باستمراره.
وأشار الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، إلى أن إدارة نادي الاتحاد لازالت تعمل على التعاقد مع محمد صلاح، ولكن حتى الآن موقف ليفربول وكلوب واضح بشأن مستقبل اللاعب المصري.
ولفت رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، مساء اليوم الأحد، إلى أن إدارة الاتحاد لم تحدد بديلاً لمحمد صلاح لضمه، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن النجم المصري منفتح على الانضمام للعميد، ولكنه لن يضغط على ليفربول.
على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي بشكل مميز، حيث نجح في تحقيق الفوز أول جولتين على حساب الرائد بنتيجة 3\0 والطائي بـ2\0.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الرياض، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، ويطمح في مواصلة تألقه وتحقيق الفوز.