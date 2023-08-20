الاتحاد يواصل محاولاته لضم محمد صلاح

تواصل إدارة نادي الاتحاد محاولاتها، لضم نجم فريق ليفربول والمنتخب المصري الأول لكرة القدم، محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الاتحاد متمسك بضم محمد صلاح

وأكدت تقارير مؤخرًا أن الاتحاد تقدم بعرض رسمي لمحمد صلاح، مقابل 180 مليون يورو لمدة موسمين، بجانب 60 مليون جنيه إسترليني لشراء المدة المتبقية في عقده، ولكن الإدارة والمدرب يورجن كلوب تمسكا باستمراره.

وأشار الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، إلى أن إدارة نادي الاتحاد لازالت تعمل على التعاقد مع محمد صلاح، ولكن حتى الآن موقف ليفربول وكلوب واضح بشأن مستقبل اللاعب المصري.

ولفت رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، مساء اليوم الأحد، إلى أن إدارة الاتحاد لم تحدد بديلاً لمحمد صلاح لضمه، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن النجم المصري منفتح على الانضمام للعميد، ولكنه لن يضغط على ليفربول.

الاتحاد بدوري روشن

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي بشكل مميز، حيث نجح في تحقيق الفوز أول جولتين على حساب الرائد بنتيجة 3\0 والطائي بـ2\0.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الرياض، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، ويطمح في مواصلة تألقه وتحقيق الفوز.