الاتفاق والخليج يرتضيان التعادل

انتهت مباراة الاتفاق والخليج مساء الخميس بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان الخليج سجل الهدف الأول في الدقيقة الـ 30 عبر اللاعب البرتغالي فابيو مارتينيز.

تعادل مُرضٍ للفريقين

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب البرازيلي فيتينو هدف التعادل لفارس الدهناء في الدقيقة الخمسين من عمر المباراة.

وبعد التعادل، أصبح رصيد الخليج نقطة، بينما أصبح رصيد فارس الدهناء 7 نقاط.