القبض على مروج بالقصيم بحوزته أسلحة وذخيرة احتراق 120 ألف هكتار في 2023 بسبب حرائق الغابات باليونان الاتفاق والخليج يرتضيان التعادل تركي آل الشيخ عن المبنى الجديد لهيئة الترفيه: هنا ستولد أفكارنا مثل ضوءٍ يبصره العالم ترامب يستبدل كبير محاميه في جورجيا قبل ساعات من تسليم نفسه الاتحاد يصعد لـ صدارة دوري روشن برباعية في الرياض لافروف ينفعل على الصحافيين بسبب مقتل زعيم فاغنر فوز بشق الأنفس لـ الأهلي ضد الأخدود مشادة وتشابك بالأيدي بين نجمي الرائد بلقاء الهلال توقعات بارتفاع حركة التوظيف في السعودية
انتهت مباراة الاتفاق والخليج مساء الخميس بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكان الخليج سجل الهدف الأول في الدقيقة الـ 30 عبر اللاعب البرتغالي فابيو مارتينيز.
وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب البرازيلي فيتينو هدف التعادل لفارس الدهناء في الدقيقة الخمسين من عمر المباراة.
وبعد التعادل، أصبح رصيد الخليج نقطة، بينما أصبح رصيد فارس الدهناء 7 نقاط.