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بعد عام من التعاقد معه

الاتفاق يعلن رحيل داركو فيلكوفسكي

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٢ مساءً
الاتفاق يعلن رحيل داركو فيلكوفسكي
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الاتفاق، قبل قليل، عن رحيل النجم المقدوني داركو فيلكوفسكي عن الفريق الأول لكرة القدم، متمنيًا له التوفيق في خطوته المقبلة.

داركو فيلكوفسكي يرحل

وأشار نادي الاتفاق عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، إلى إنهاء التعاقد مع داركو فيلكوفسكي بالتراضي بين الطرفين، مضيفًا: “شكرًا لك على كل ما قدمته مع فارس الدهناء”.

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داركو فيلكوفسكي
الاتفاق يودع داركو – المصدر @Ettifaq

وانضم داركو فيلكوفسكي صاحب الـ28 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق قادمًا من رييكا الكرواتي مطلع سبتمبر 2022، ولعب 15 مباراة، لم يسجل خلالها أو يصنع، وتحصل على بطاقتين صفراوين.

وكان نادي الاتفاق قد أبرم 4 صفقات لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهي؛ الاسكتلندي جاك هيندري، الفرنسى موسى ديمبيلي، الإنجليزي هندرسون، وحمدان الشمراني.

داركو فيلكوفسكي
داركو – المصدر @Ettifaq

الاتفاق يستعد لمواجهة ضمك

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمواجهة نظيره ضمك، مساء يوم السبت المقبل، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

الاتفاق
لاعبو الاتفاق – المصدر @Ettifaq

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