الاتفاق يفقد هندرسون وسنوسي الهوساوي ضد الحزم

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أعلن نادي الاتفاق عن غياب كل من نجميه الإنجليزي جوردان هندرسون وسنوسي الهوساوي عن مباراة الحزم التي تنطلق بعد قليل في دوري روشن.
وكشف حساب النادي في منصة ” إكس” عن أن غياب هندرسون بسبب تعرضه لوعكة صحية، بينما يغيب سنوسي الهوساوي بسبب شد عضلي.
ويسعى فارس الدهناء لتحقيق فوزه الثاني على التوالي بعدما فاز على النصر في الجولة الأولى، بينما خسر الحزم ضد الأهلي في الجولة الأولى بثلاثية لهدف.
وكان هندرسون انضم لنادي الاتفاق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادمًا من نادي ليفربول الإنجليزي.