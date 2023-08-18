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الاتفاق يفقد هندرسون وسنوسي الهوساوي ضد الحزم

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٩ مساءً
الاتفاق يفقد هندرسون وسنوسي الهوساوي ضد الحزم
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الاتفاق عن غياب كل من نجميه الإنجليزي جوردان هندرسون وسنوسي الهوساوي عن مباراة الحزم التي تنطلق بعد قليل في دوري روشن.

سبب غياب اللاعبين

وكشف حساب النادي في منصة ” إكس” عن أن غياب هندرسون بسبب تعرضه لوعكة صحية، بينما يغيب سنوسي الهوساوي بسبب شد عضلي.

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جوردان هندرسون
هندرسون بعد التوقيع – المصدر @Ettifaq

ويسعى فارس الدهناء لتحقيق فوزه الثاني على التوالي بعدما فاز على النصر في الجولة الأولى، بينما خسر الحزم ضد الأهلي في الجولة الأولى بثلاثية لهدف.

وكان هندرسون انضم لنادي الاتفاق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادمًا من نادي ليفربول الإنجليزي.

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