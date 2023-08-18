الاتفاق يواصل التألق ويهزم الحزم بثنائية

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه الحزم بثنائية دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان السويدي روبين كايسون سجل الهدف الأول لفارس الدهناء في الدقيقة السابعة عشرة، وذلك بعد إلغاء هدف للاعب الفرنسي موسى ديمبيلي.

فوز ثان لـ الاتفاق

وانتهى الشوط الأول بتفوق فارس الدهناء بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني سجل اللاعب البرازيلي فيتينيو الهدف الثاني لـ فارس الدهناء في الدقيقة الـ 53.

وبعد المباراة، أصبح رصيد فارس الدهناء 6 نقاط متشاركًا صدارة دوري روشن مع الأهلي، بينما تجمد رصيد الحزم عند صفر من النقاط بعد الخسارة في أول جولتين.

هدددددف!⚽

د17' الهدف الأول لـ الاتفاق عن طريق روبن كوايسون

الحزم 0 × 1 الاتفاق#دوري_روشن_السعودي#الحزم_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/NOFc2fZgKE — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 18, 2023