الأحساء والدمام تسجلان أعلى درجات حرارة اليوم النصر يُنهي صفقة عبدالله العمار اليوم السعودية تشارك في 19 لعبة بـ دورة الألعاب الآسيوية جامعة الإمام عبدالرحمن تحدد موعد المقابلات للوظائف الصحية الأسهم السعودية تنهي ثاني جلسات الأسبوع باللون الأحمر الاستماع لتلاوة 48 متسابقًا في التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز جيمس بينغ: الاتحاد يُقدم عرضًا بـ150 مليون يورو لضم صلاح إنذار أحمر من الأرصاد: أمطار غزيرة على الليث والقنفذة توقيع عقد تمويل مشروع مدينة البن في الباحة بـ72 مليون ريال اتفاق جيرارد يبحث عن فوز غائب ضد الهلال
واصلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بلجنة تحكيم التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في اليوم الثالث من دورتها الـ (43)، جلسات الاستماع إلى تلاوات 12 متسابقًا في الفترة الصباحية وذلك في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرّمة، ليصل مجموع من تم الاستماع لتلاواتهم إلى 48 متسابقًا.
فيما تستأنف المسابقة استماعها مساء اليوم الاثنين لتلاوات 10 متسابقين في مختلف الفروع ومن مختلف دول العالم.
واستمعت لجنة التحكيم بمقر المسابقة في رحاب المسجد الحرام صباح اليوم الاثنين لمتسابقين يمثلون دول “طاجيكستان وليبيا وموريتانيا والأردن وزامبيا وسوريا والولايات المتحدة الأمريكية وسوريا وماليزيا وسنغافورة والمملكة العربية السعودية وأوزبكستان.
ونوهت وزارة الشؤون الإسلامية بأن تميز قراءات المتسابقين في التصفيات النهائية للمسابقة في أفرع المسابقة الخمسة التي بدأت السبت الماضي.
كما أكدت أن هذه الدورة للمسابقة هي الأعلى من حيث مشاركة المتسابقين الذين بلغ عددهم 166 متسابقًا ومن ناحية عدد الدول التي بلغت هذا 117 دولة من مختلف دول العالم.