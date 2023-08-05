وظائف إدارية شاغرة لدى شركة KPMG الاكتئاب والهلاوس وتشوه الأجنة تأثيرات ناتجة عن تعاطي الحشيش فقدان شخص من طاقم القاطرة الغارقة في قناة السويس الشرطة يُمطر شباك السد القطري برباعية ويعبر لنصف النهائي وظائف شاغرة بشركة الحفر العربية وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي شكوى من ارتفاع أسعار السيارات في السعودية تشكيل مباراة الهلال والاتحاد بـ كأس الملك سلمان للأندية وظائف شاغرة في شركة Baker Hughes جماهير الهلال والاتحاد يتوافدون إلى ملعب الطائف
جدد الأمن العام تحذيره من تعاطي مخدر الحشيش، حيث أكد أنه يؤثر تعاطيه على صحة جهاز المناعة، ما يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية والاضطرابات النفسية والعقلية.
وأوضح الأمن العام في إنفوجراف صادر عنه على موقع “إكس” العلامات الدالة على تعاطي الحشيش وهي رعشة في اليدين، احمرار العينين واتساع حدقة العين، الكسل والخمول، تقلب مفاجئ في المزاج، العزلة والبعد عن الأنشطة الاجتماعية، وإهمال المظهر الخارجي.
أما عن التأثيرات الناتجة عن التعاطي فتتضمن القلق والاكتئاب، زيادة سرعة ضربات القلب مع مخاطر التعرض للنوبات القلبية، ضعف التركيز والاستجابة للمؤثرات الخارجية.
كما تتضمن الهلاوس السمعية والبصرية، اضطراب القدرة على تحديد لزمان والمكان وتقدير المخاطر، وتشوه الأجنة لدى النساء.
ويمكن إبلاغ المواطنين والمقيمين عن كل ما يتوافر من معلومات لديهم عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.