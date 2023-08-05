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يؤثر على جهاز المناعة سلبًا

الاكتئاب والهلاوس وتشوه الأجنة تأثيرات ناتجة عن تعاطي الحشيش

السبت ٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٣ مساءً
الاكتئاب والهلاوس وتشوه الأجنة تأثيرات ناتجة عن تعاطي الحشيش
المواطن - فريق التحرير

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جدد الأمن العام تحذيره من تعاطي مخدر الحشيش، حيث أكد أنه يؤثر تعاطيه على صحة جهاز المناعة، ما يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية والاضطرابات النفسية والعقلية.

العلامات الدالة على تعاطي الحشيش

وأوضح الأمن العام في إنفوجراف صادر عنه على موقع “إكس” العلامات الدالة على تعاطي الحشيش وهي رعشة في اليدين، احمرار العينين واتساع حدقة العين، الكسل والخمول، تقلب مفاجئ في المزاج، العزلة والبعد عن الأنشطة الاجتماعية، وإهمال المظهر الخارجي.

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أما عن التأثيرات الناتجة عن التعاطي فتتضمن القلق والاكتئاب، زيادة سرعة ضربات القلب مع مخاطر التعرض للنوبات القلبية، ضعف التركيز والاستجابة للمؤثرات الخارجية.

كما تتضمن الهلاوس السمعية والبصرية، اضطراب القدرة على تحديد لزمان والمكان وتقدير المخاطر، وتشوه الأجنة لدى النساء.

تعاطي الحشيش

طريقة الإبلاغ عن المخدرات

ويمكن إبلاغ المواطنين والمقيمين عن كل ما يتوافر من معلومات لديهم عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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