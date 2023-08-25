الانتقادات تحاصر جيسوس بسبب مالكوم وسافيتش

تعرض المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، لانتقادات قوية، بسبب تغيير مراكز البرازيلي مالكوم والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش خلال مباراة الهلال ضد الرائد.

فوز الهلال ضد الرائد

ولعب الهلال ضد الرائد بالأمس، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، ونجح الزعيم في الفوز بأربعة أهداف دون رد.

مالكوم وسافيتش يتسببان في انتقاد جيسوس

وعلى الرغم من الفوز الكبير الذي حققه الهلال ضد الرائد، إلا أن جيسوس تعرض لانتقادات عبر منصة “إكس”، وطالب البعض برحيله لتغيير مراكز اللاعبين، وفي مقدمتهم مالكوم، وأكدوا أنه لن يستمر طويلًا في حالة استمراره بهذه القناعات.

وكتب الناقد الرياضي عيسى الجوكم: “مالكوم اختفى في الشوط الأول عندما لعب في مركز غير مركزه في الشوط الأول خلف ميتروفيتش .. وعندما لعب في الثاني في مركزه الجناح سوى الهوايل”.

وتابع: “إشراك ميشايل وسالم معًا .. يعني حرمان سافيتش من اللعب في مركزه خلف المهاجم وتراجع أيضًا نيفز للمحور دورهما الدفاعي أكثر من الهجومي .. والمفترض ببساطة مشاركة كنو في الوسط ليقدم الثنائي نيفيز وسافيتش دورهما المعتاد بوجود كنو خلفهما”.

واختتم الجوكم حديثه، قائلًا: “أخطاء جيسوس تتكرر والحق يقال أن الهلال حتى تسجيل سالم الهدف الثاني كان يعاني”، وعلق عبدالله قائلًا: “مالكوم حضور وجرأة ومستوى ثابت وحلول في التسجيل.. لاعب يصنع الفارق متى تم توظيفه في خانته الأساسية”.

وقال جلال: “سافيتش ليس باللاعب السيئ في هذا التوظيف.. ولكنه ما هو سافيتش اللي كل متابع يعرفه وده يشوفه اللاعب إمكانياته الهجومية أكبر وغلط تحجّمه كذا.. أما مالكوم حب كبير صراحة للي يقدمه، لكن تأثيره في مركزه الأفضل أكثر ولذلك أتمنى جيسوس يراجع حساباته فيه.. نقطتين راح تفرق كثير”.