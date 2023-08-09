الانتهاء من تنفيذ شبكات الصرف الصحي بأحياء الملك عبدالله والمونسية

أعلنت شركة المياه الوطنية، الانتهاء من أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي في أجزاء من أحياء الملك عبدالله، والمونسية بمدينة الرياض، بتكلفة إجمالية تجاوزت (26) مليون ريال، وذلك ضمن جهود الشركة في تنفيذ خططها الإستراتيجية لتهيئة البنى التحتية في كل من قطاعي المياه والخدمات البيئية، ورفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تقدمها لعملائها.

تفاصيل المشروع

وأوضحت الشركة، أن المشروع تضمَّن تنفيذ شبكات أطوالها أكثر من 20 كلم طولياً، إضافة إلى تنفيذ محطة رفع بقدرة استيعابية تبلغ 1,469 متراً مكعباً يومياً، مبينة أن المشروع يأتي ضمن مبادراتها لرفع الضرر البيئي عن السُكان، وزيادة نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي، والارتقاء بالخدمات البيئية المقدمة؛ وذلك تماشياً مع النمو العمراني والحضاري الذي تشهده المدينة .

تنفيذ العديد من المبادرات

وأكدت الشركة أنها ستواصل بخطى متسارعة تنفيذ العديد من مبادراتها المتعلقة بمشاريع البنى التحتية الحيوية في المواعيد المحددة، وبأعلى جودة لمواكبة مؤشرات أدائها، والارتقاء بمستوى خدماتها المقدمة، وتحقيق أهداف هذا القطاع الحيوي المهم, داعيةً عملاءها لتقديم طلبات الخدمة من خلال قنواتها الرسمية.

