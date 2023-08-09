Icon

15 يومًا على دخول موسم سهيل Icon تحذير من كدمات الحزن نتيجة القلق والصدمات العاطفية Icon الانتهاء من تنفيذ شبكات الصرف الصحي بأحياء الملك عبدالله والمونسية Icon السجل العقاري يغطي 63 % من عقارات حي الفلاح بالرياض Icon الخدمات الطبية بوزارة الدفاع تعلن عن 25 وظيفة شاغرة Icon إطلاق مشروع الأعالي بالدمام بأسعار تبدأ من 486 ألف ريال Icon 16 إصابة على الأقل بانفجار مصنع في موسكو Icon التراث السعودي في رؤية 2030.. مصدر فخر ودخل قومي Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة سنغافورة Icon القبض على مواطنين روجا للإمفيتامين بالشمالية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بتكلفة إجمالية تجاوزت 26 مليون ريال

الانتهاء من تنفيذ شبكات الصرف الصحي بأحياء الملك عبدالله والمونسية

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:١١ مساءً
الانتهاء من تنفيذ شبكات الصرف الصحي بأحياء الملك عبدالله والمونسية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة المياه الوطنية، الانتهاء من أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي في أجزاء من أحياء الملك عبدالله، والمونسية بمدينة الرياض، بتكلفة إجمالية تجاوزت (26) مليون ريال، وذلك ضمن جهود الشركة في تنفيذ خططها الإستراتيجية لتهيئة البنى التحتية في كل من قطاعي المياه والخدمات البيئية، ورفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تقدمها لعملائها.

تفاصيل المشروع

وأوضحت الشركة، أن المشروع تضمَّن تنفيذ شبكات أطوالها أكثر من 20 كلم طولياً، إضافة إلى تنفيذ محطة رفع بقدرة استيعابية تبلغ 1,469 متراً مكعباً يومياً، مبينة أن المشروع يأتي ضمن مبادراتها لرفع الضرر البيئي عن السُكان، وزيادة نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي، والارتقاء بالخدمات البيئية المقدمة؛ وذلك تماشياً مع النمو العمراني والحضاري الذي تشهده المدينة .

قد يهمّك أيضاً
توضيح من حساب المواطن حول الدعم الإضافي

توضيح من حساب المواطن حول الدعم الإضافي

القبض على مواطنين روجا للإمفيتامين بالشمالية

القبض على مواطنين روجا للإمفيتامين بالشمالية

تنفيذ العديد من المبادرات

وأكدت الشركة أنها ستواصل بخطى متسارعة تنفيذ العديد من مبادراتها المتعلقة بمشاريع البنى التحتية الحيوية في المواعيد المحددة، وبأعلى جودة لمواكبة مؤشرات أدائها، والارتقاء بمستوى خدماتها المقدمة، وتحقيق أهداف هذا القطاع الحيوي المهم, داعيةً عملاءها لتقديم طلبات الخدمة من خلال قنواتها الرسمية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمانة جدة تزيل مواقع عشوائية لتحضير المأكولات في الجامعة
السعودية اليوم

أمانة جدة تزيل مواقع عشوائية لتحضير المأكولات...

السعودية اليوم
هدف يدعم توظيف 201 ألف سعودي بالقطاع الخاص
السعودية اليوم

هدف يدعم توظيف 201 ألف سعودي بالقطاع...

السعودية اليوم
وزير الدفاع الإسرائيلي: التماسك الداخلي للجيش يتآكل
العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي: التماسك الداخلي للجيش يتآكل

العالم
أكثر من مليون سائح سنويًّا يقصدون متنزه المسقي في أبها
السعودية اليوم

أكثر من مليون سائح سنويًّا يقصدون متنزه...

السعودية اليوم
جمهور الهلال ينتظر ودية الكويت الكويتي
آخر الاخبار

جمهور الهلال ينتظر ودية الكويت الكويتي

آخر الاخبار
دواء هندي ملوث يقتل أطفال العراق
العالم

دواء هندي ملوث يقتل أطفال العراق

العالم
تنفيذ حكم القتل حدًا بمواطن قتل 3 أشخاص بينهم رجلا أمن في الرياض
أخبار أمنية

تنفيذ حكم القتل حدًا بمواطن قتل 3...

أخبار أمنية
انطلاق الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين دول الخليج وروسيا
السعودية اليوم

انطلاق الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين...

السعودية اليوم