15 يومًا على دخول موسم سهيل تحذير من كدمات الحزن نتيجة القلق والصدمات العاطفية الانتهاء من تنفيذ شبكات الصرف الصحي بأحياء الملك عبدالله والمونسية السجل العقاري يغطي 63 % من عقارات حي الفلاح بالرياض الخدمات الطبية بوزارة الدفاع تعلن عن 25 وظيفة شاغرة إطلاق مشروع الأعالي بالدمام بأسعار تبدأ من 486 ألف ريال 16 إصابة على الأقل بانفجار مصنع في موسكو التراث السعودي في رؤية 2030.. مصدر فخر ودخل قومي الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة سنغافورة القبض على مواطنين روجا للإمفيتامين بالشمالية
أعلنت شركة المياه الوطنية، الانتهاء من أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي في أجزاء من أحياء الملك عبدالله، والمونسية بمدينة الرياض، بتكلفة إجمالية تجاوزت (26) مليون ريال، وذلك ضمن جهود الشركة في تنفيذ خططها الإستراتيجية لتهيئة البنى التحتية في كل من قطاعي المياه والخدمات البيئية، ورفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تقدمها لعملائها.
وأوضحت الشركة، أن المشروع تضمَّن تنفيذ شبكات أطوالها أكثر من 20 كلم طولياً، إضافة إلى تنفيذ محطة رفع بقدرة استيعابية تبلغ 1,469 متراً مكعباً يومياً، مبينة أن المشروع يأتي ضمن مبادراتها لرفع الضرر البيئي عن السُكان، وزيادة نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي، والارتقاء بالخدمات البيئية المقدمة؛ وذلك تماشياً مع النمو العمراني والحضاري الذي تشهده المدينة .
وأكدت الشركة أنها ستواصل بخطى متسارعة تنفيذ العديد من مبادراتها المتعلقة بمشاريع البنى التحتية الحيوية في المواعيد المحددة، وبأعلى جودة لمواكبة مؤشرات أدائها، والارتقاء بمستوى خدماتها المقدمة، وتحقيق أهداف هذا القطاع الحيوي المهم, داعيةً عملاءها لتقديم طلبات الخدمة من خلال قنواتها الرسمية.