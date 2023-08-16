الانضباط تُعاقب 5 أندية بدوري روشن

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن تغريم 5 أندية في دوري روشن السعودي، بعد نهاية منافسات الجولة الأولى.

الانضباط تُغرم 5 أندية

وعاقبت لجنة الانضباط والأخلاق، أندية الأهلي، النصر والاتفاق بغرامة مالية تُقدر بـ10 آلاف ريال لكل منهما، نظرًا لتأخر لاعبيهم في الدخول إلى أرضية الملعب، ما أدى إلى تأخر انطلاق أحداث الشوط الثاني، وفقًا لتقرير مراقب المباراة.

وأشارت لجنة الانضباط والأخلاق في بيانها بشأن عقوبات أندية دوري روشن السعودي، إلى تغريم ناديي الاتحاد والرائد مبلغ 10 آلاف ريال لكل منهما، لتأخير نزول اللاعبين إلى أرضية الملعب، ما أدى لتأخر بداية المباراة.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية منافسات الجولة الأولى، كالتالي، الاتحاد في الصدارة برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع كل من؛ الهلال، الفيحاء، الأهلي، الاتفاق، الطائي والرياض.

وجاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الثامن برصيد نقطة واحدة، متساويًا مع التعاون، الفتح والأخدود، ويتواجد النصر في المركز الـ12 بدون نقاط، بالتساوي مع كل من؛ ضمك، الوحدة، أبها، الخليج، الحزم والرائد.