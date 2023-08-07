الانقلابيون العسكريون في النيجر يطلبون حوارًا مع إكواس

قال رئيس وزراء النيجر حمودو محمدو الاثنين: إن الانقلابيين العسكريين طلبوا من وفد الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) العودة إلى نيامي، في مقابلة أجرتها معه شبكة “تي في 5 موند”.

قمة استثنائية

وأردف محمدو أن المجلس العسكري طلب من وفد إكواس العودة”، مشيرًا إلى أن أعضاء الوفد “سيكونون في نيامي على الأرجح اليوم (الاثنين) أو غدًا.

وكان وفد دول غرب إفريقيا وصل مساء الخميس إلى نيامي سعيًا لإيجاد مخرج للأزمة، غير أنه غادر بعد بضع ساعات بدون أن يلتقي أيًّا من قائد المجموعة العسكرية التي نفذت الانقلاب عبدالرحمن تياني أو الرئيس المخلوع محمد بازوم.

وبعد يوم على انتهاء المهلة التي حددتها إكواس للعسكريين في النيجر حتى الأحد الساعة 23,00 ت غ لتسليم السلطة أو مواجهة احتمال استخدام القوة، أعلنت المنظمة في بيان أنها ستعقد “قمة استثنائية جديدة” الخميس في أبوجا.

تدخل عسكري محتمل

ووضع قادة جيوش دول إكواس الأسبوع الماضي إطار “تدخل عسكري محتمل”، وفق ما أفاد مسؤول في الجماعة، غير أن المهلة انتهت بدون حصول أي تحرك.

وأردف محمدو بهذا الصدد: “لم يخب أملنا؛ لأن هدفنا ليس التدخل العسكري، هدفنا ترميم الديمقراطية وخروج الرئيس بازوم من الحجز”.

ولفت إلى اشتداد شروط احتجاز الرئيس المعتقل منذ الانقلاب في يوليو مع ابنه وزوجته، مضيفًا: “قطعوا عنهم الكهرباء وقطعوا عنهم الماء”.