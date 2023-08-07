Icon

كريم بنزيما: نحن هنا لمساعدة اللاعبين السعوديين بـ دوري روشن Icon جوجل تدفع لأبل 15 ألف دولار بعد اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة Icon مقتل بريطاني إثر حريق بطارية دراجته الكهربائية Icon رصد نوعين جديدين من الطيور بمحمية الملك سلمان Icon سجن شرطي أمريكي سابق في قضية جورج فلويد Icon سلمان الفرج: الصفقات العالمية ستضع اللاعب السعودي في تحدٍّ قوي Icon أيام معدودة وتبدأ درجات الحرارة بالنزول التدريجي ليلًا Icon جراحة تؤجل نزال القفص بين إيلون ماسك ومارك Icon لحظة تقديم نجوم الأندية في حفل تدشين دوري روشن Icon البدء بتسوير مشروع المدينة الترفيهية من SEVEN بمكة المكرمة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
قمة استثنائية جديدة الخميس في أبوجا

الانقلابيون العسكريون في النيجر يطلبون حوارًا مع إكواس

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٩ مساءً
الانقلابيون العسكريون في النيجر يطلبون حوارًا مع إكواس
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال رئيس وزراء النيجر حمودو محمدو الاثنين: إن الانقلابيين العسكريين طلبوا من وفد الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) العودة إلى نيامي، في مقابلة أجرتها معه شبكة “تي في 5 موند”.

قمة استثنائية

وأردف محمدو أن المجلس العسكري طلب من وفد إكواس العودة”، مشيرًا إلى أن أعضاء الوفد “سيكونون في نيامي على الأرجح اليوم (الاثنين) أو غدًا.

قد يهمّك أيضاً
جورجي جيسوس: سندخل مباراة الوداد للصعود

جورجي جيسوس: سندخل مباراة الوداد للصعود

انخفاض أرباح “أماك” 10.6 مليون ريال خلال الربع الثاني

انخفاض أرباح “أماك” 10.6 مليون ريال خلال الربع الثاني

وكان وفد دول غرب إفريقيا وصل مساء الخميس إلى نيامي سعيًا لإيجاد مخرج للأزمة، غير أنه غادر بعد بضع ساعات بدون أن يلتقي أيًّا من قائد المجموعة العسكرية التي نفذت الانقلاب عبدالرحمن تياني أو الرئيس المخلوع محمد بازوم.

وبعد يوم على انتهاء المهلة التي حددتها إكواس للعسكريين في النيجر حتى الأحد الساعة 23,00 ت غ لتسليم السلطة أو مواجهة احتمال استخدام القوة، أعلنت المنظمة في بيان أنها ستعقد “قمة استثنائية جديدة” الخميس في أبوجا.

تدخل عسكري محتمل

ووضع قادة جيوش دول إكواس الأسبوع الماضي إطار “تدخل عسكري محتمل”، وفق ما أفاد مسؤول في الجماعة، غير أن المهلة انتهت بدون حصول أي تحرك.

وأردف محمدو بهذا الصدد: “لم يخب أملنا؛ لأن هدفنا ليس التدخل العسكري، هدفنا ترميم الديمقراطية وخروج الرئيس بازوم من الحجز”.

ولفت إلى اشتداد شروط احتجاز الرئيس المعتقل منذ الانقلاب في يوليو مع ابنه وزوجته، مضيفًا: “قطعوا عنهم الكهرباء وقطعوا عنهم الماء”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ميتروفيتش يوافق على الانضمام لـ الهلال حتى 2026
الرياضة

ميتروفيتش يوافق على الانضمام لـ الهلال حتى...

الرياضة
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم
هاتف كيم جونج أون القابل للطي يثير الجدل
غرائب

هاتف كيم جونج أون القابل للطي يثير...

غرائب
اكتشاف جثة متسلق فُقد قبل 37 عامًا بجبال الألب
غرائب

اكتشاف جثة متسلق فُقد قبل 37 عامًا...

غرائب
نجم البرازيل بديل بوسكيتس في برشلونة
آخر الاخبار

نجم البرازيل بديل بوسكيتس في برشلونة

آخر الاخبار
تراجع نسبة الإصابة بالكوليسترول في السعودية إلى 35%
السعودية اليوم

تراجع نسبة الإصابة بالكوليسترول في السعودية إلى...

السعودية اليوم
إنقاذ طفلتين احتجزتا إثر حريق في شقة بتبوك
آخر الاخبار

إنقاذ طفلتين احتجزتا إثر حريق في شقة...

آخر الاخبار
مليون مستفيد من عمليات جراحية قدمتها السعودية بالعالم
السعودية اليوم

مليون مستفيد من عمليات جراحية قدمتها السعودية...

السعودية اليوم