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البابايا يقي من السرطان ويحافظ على صحة القلب

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٢ مساءً
البابايا يقي من السرطان ويحافظ على صحة القلب
المواطن - فريق التحرير

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كشفت إدارة الإرشاد الزراعي بوكالة الزراعة، التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، مزايا صحية لمحصول البابايا، وأنسب مواعيد زراعته.

وقالت الإدارة، في منشور عبر منصة إكس: إن البابايا محصول واعد له فوائد صحية عدة؛ لأنه يسهم في الوقاية من بعض أنواع السرطان ويحافظ على صحة القلب والمستويات الطبيعية لضغط الدم ويقلل الشعور بالإجهاد.

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حركة الأمعاء

وتابعت، أن البابايا له دور في تقليل الفاقد من الكالسيوم من البول، ما يحافظ على سلامة العظام، ويساعد تناوله في الوقاية من الإمساك والمحافظة على حركة الأمعاء؛ لاحتوائه على الألياف وعلى نسبة عالية من الماء.

مواعيد زراعته

وتابعت: أن ذلك النبات يزرع بجميع مناطق السعودية ذات الشتاء المعتدل، في أشهر: مارس، إبريل، سبتمبر، أكتوبر، ويتم الحصاد في شهر أغسطس ويختلف موعد الجمع، وذلك حسب الغرض من التسويق.

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