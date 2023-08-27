البحرية الأمريكية: يجب التصدي للسلوك العدواني للصين

ذكر قائد الأسطول السابع للبحرية الأمريكية، أنه لابد من التصدي للسلوك العدواني للصين في بحر الصين الجنوبي وضبطه بما في ذلك استخدام خفر سواحلها لمدافع المياه ضد قارب فلبيني.

التحديات المشتركة

وشدد نائب الأدميرال كارل توماس على دعم الولايات المتحدة للفلبين في مواجهة التحديات المشتركة في المنطقة، قائلًا قواتي موجودة هنا لسبب ما.

وأردف توماس، عليك أن تتحدى الأشخاص الذين يعملون بشكل غير واضح. عندما يسيطرون شيئًا فشيئًا ويدفعونك للوراء، عليك أن تصدهم وأن تبحر وتعمل، وفقًا لوكالة أنباء رويترز.

وتابع: لا يوجد حقًّا مثال أفضل للسلوك العدواني من الفعل الذي حدث في 5 أغسطس في المياه الضحلة.

واستخدمت سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني، في ذلك اليوم، مدافع المياه ضد قارب فلبيني يحمل إمدادات للقوات على متن سفينة حربية أرسلتها مانيلا عمدًا إلى منطقة المياه الضحلة في بحر الصين الجنوبي، وهو خط تتنافس الولايات المتحدة وبكين عليه في المنطقة.