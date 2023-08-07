البدء بتسوير مشروع المدينة الترفيهية من SEVEN بمكة المكرمة

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بدأت منطقة مكة المكرمة في تسوير مشروع المدينة الترفيهية من SEVEN على مساحة 80 ألف م2.
يقع المشروع بحي العابدية على طريق الطائف بجوار جامعة أم القرى خارج حد الحرم، حسبما ذكرت صفحة أخبار منطقة مكة المكرمة، المهتمة بأخبار ومشروعات المنطقة.
ومن المتوقع أن يضم المشروع عدة مناطق ترفيهية وسينما ومرافق أخرى سيعلن عنها لاحقًا.
ونشرت الصفحة في منشور عبر منصة إكس، لقطات مصورة توثق تسوير مشروع المدينة الترفيهية.