البرد يكسو الأرض حلة بيضاء بقرية الشينة في عسير

وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد الكثيفة على قرية الشينة بمنطقة عسير.

وأظهر الفيديو، اكتساء الأرض بقرية الشينة باللون الأبيض بسبب كثافة البرد.

إنذار باللون الأحمر لعسير

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا باللون الأحمر لمنطقة عسير، ينبه فيها من أمطار غزيرة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

ويصاحب هذه الأمطار التي تتساقط على (المجاردة، بارق، رجال ألمع، ومحايل)، رياح نشطة، انعدام في مدى الرؤية الأفقية، تساقط البرد، وجريان السيول.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية تنشط على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية.

فيما تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير، في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة الباحة يمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما يبقى الطقس حاراً على أجزاء من المنطقة الشرقية.