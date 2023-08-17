البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية يعلن عن وظائف شاغرة

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أعلن البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق (تنمية)، عن توفر وظائف متعددة في منطقة الرياض على النحو التالي:
– أخصائي تقارير (Reporting Specialist)
– أخصائي مشروع تقنية المعلومات (IT Project Delivery Sr Specialist)
– أخصائي جودة (Quality Specialist)
– مدير مشروع تقنية المعلومات (IT Project DeliverybManager)
– مدير حوكمة الأمن السيبراني ( Cybersecurity Governance and Risk Manager)
– إدارة الأعمال
– علوم الحاسب
– تقنية المعلومات
– أمن المعلومات
– الأمن السيبراني
– الإحصاء
– الهندسة الصناعية
التقديم على الوظائف متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا