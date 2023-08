البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية يعلن عن وظائف شاغرة

أعلن البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق (تنمية)، عن توفر وظائف متعددة في منطقة الرياض على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– أخصائي تقارير (Reporting Specialist)

– أخصائي مشروع تقنية المعلومات (IT Project Delivery Sr Specialist)

– أخصائي جودة (Quality Specialist)

– مدير مشروع تقنية المعلومات (IT Project DeliverybManager)

– مدير حوكمة الأمن السيبراني ( Cybersecurity Governance and Risk Manager)

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– علوم الحاسب

– تقنية المعلومات

– أمن المعلومات

– الأمن السيبراني

– الإحصاء

– الهندسة الصناعية

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا