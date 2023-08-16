Icon

استياء من قصر الإجازة ومطالب بالعودة لنظام الفصلين Icon القبض على مواطنين روجا مخدرات بجدة والشمالية Icon إحباط عمليتين لتهريب القات في جازان Icon 200 حقيبة مدرسية لأبناء أسر السجناء والمفرج عنهم بالقصيم Icon 100 وظيفة بـ الشركة العالمية للصناعات البحرية Icon جاكو لايف السعودي يهز عرش تيك توك.. مزايا وهدايا وأرباح Icon انطلاقة حماسية للعودة للمدارس شعارها العالم ينتظرك Icon البريد السعودي يعلن عن وظائف شاغرة Icon بعد نيمار.. ياسين بونو يحمي عرين الهلال Icon شاومي تطلق أرفع هاتف قابل للطي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

البريد السعودي يعلن عن وظائف شاغرة

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٧ مساءً
البريد السعودي يعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت مؤسسة البريد السعودي (سبل)، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف خدمة عملاء شاغرة – مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

– أخصائي دعم العملاء.

قد يهمّك أيضاً
الهلال يُنهي الشوط الأول متقدمًا بثنائية على الشباب

الهلال يُنهي الشوط الأول متقدمًا بثنائية على الشباب

إحباط تهريب وترويج مخدرات في الشرقية وجازان

إحباط تهريب وترويج مخدرات في الشرقية وجازان

ملخص المهام الوظيفية:

– إدارة علاقات العملاء وتوقعاتهم من خلال تطوير عملية الاتصال.
– تقييم أداء الفرق للتأكد من الوفاء بالأهداف والمواعيد النهائية في الوقت المناسب.

– العمل كحلقة وصل بين العمليات التجارية ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات لمساعدة أو جمع متطلبات العمل اللازمة.
– احتفظ بسجلات لمحاضر الاجتماعات وجداول الاجتماعات وملخصات المشروع والتحديثات.
– عقد اجتماعات مع فريق مراكز الاتصال بانتظام لمراجعة الاحتياجات والتحديثات.
– إنشاء تقارير دورية عن الأداء العام والأهداف المحققة.
– تحديد فرص التحسين والاستفادة منها بكفاءة.
– تحديد طرق مبتكرة لفهم احتياجات العملاء وزيادة رضا العملاء.
– ضمان رضا العملاء من خلال تقديم دعم ممتاز وحل المشكلات بكفاءة والتحسين المستمر.

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف البريد السعودي سبل، عبر الموقع الرسمي:

بوابة التوظيف: ( اضغط هنا )

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وصول أكثر من 505 آلاف حاج إلى المدينة المنورة
السعودية اليوم

وصول أكثر من 505 آلاف حاج إلى...

السعودية اليوم
في ثوبه الجديد .. الدوري السعودي للمحترفين يُجمع العالم بصفقاته الخيالية
الرياضة

في ثوبه الجديد .. الدوري السعودي للمحترفين...

الرياضة
تفاصيل عرض الهلال لضم عثمان ديمبلي
الرياضة

تفاصيل عرض الهلال لضم عثمان ديمبلي

الرياضة
الهلاليون عن نيمار: الصفقة الأعظم بالدوري السعودي
آخر الاخبار

الهلاليون عن نيمار: الصفقة الأعظم بالدوري السعودي

آخر الاخبار
الشرطة يُمطر شباك السد القطري برباعية ويعبر لنصف النهائي
الرياضة

الشرطة يُمطر شباك السد القطري برباعية ويعبر...

الرياضة
لمحة تراثية تصنعها سيارات مهرجان بيت حائل
السعودية اليوم

لمحة تراثية تصنعها سيارات مهرجان بيت حائل

السعودية اليوم
48 وظيفة شاغرة عبر برنامج العمل عن بعد
حصاد اليوم

48 وظيفة شاغرة عبر برنامج العمل عن...

حصاد اليوم
إحباط عمليتين لتهريب القات في جازان
أخبار أمنية

إحباط عمليتين لتهريب القات في جازان

أخبار أمنية