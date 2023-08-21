البلطان: الإدارة لم تتوافق مع الشبابيين وطلبت من الثنيان الاحترام ولم يحدث!

انتقد رئيس نادي الشباب السابق، خالد البلطان، مجلس الإدارة الحالي برئاسة خالد الثنيان، مؤكدًا أنه لم يتوافق مع الشبابيين.

البلطان ينتقد إدارة الثنيان

وقال خالد البلطان لبرنامج “أكشن مع وليد”: “اجتمعت مع خالد الثنيان وقت ترشيحه وطلبت منه فقط الاحترام لكن للأسف لم يحترم ذلك.. الإدارة الحالية لنادي الشباب لم تتوافق مع الشبابيين وكأنها جسم غريب”.

وأضاف رئيس الشباب السابق: “تركت النادي وبه 28 لعبة مختلفة صرفنا عليها ملايين.. الألعاب المختلفة تدخل للنادي قرابة 35 مليون ريال.. سعر عقد حسان تبمكتي حاليًّا 180 مليون ريال.. إذا خسر النادي 3 مباريات سيهبط”.

تمبكتي يرغب في الرحيل

وخرج تمبكتي وأكد خلال برنامج “كورة” رغبته في المغادرة رسميًّا عن الشباب هذا الصيف، وشدد على أنه جدد مع الفريق؛ حتى يستفيد النادي من رحيله ماليًّا، بدلًا من الخروج مجانًا، مشيرًا إلى أنه أبلغ الإدارة بذلك.

وأكد حسان تمبكتي أنه اتفق مع الإدارة السابقة برئاسة البلطان عند تجديد عقده بالرحيل عند وصول عرض قوي، وهو الأمر الذي نفاه.