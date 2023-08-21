البلطان: الإدارة لم تتوافق مع الشبابيين وطلبت من الثنيان الاحترام ولم يحدث! لقطات جوية تظهر حجم الدمار في حرائق واشنطن المروعة المجلس العسكري في النيجر يحسم مسألة عودة بازوم للسلطة خالد البلطان: سلمت الشباب لإدارة الثنيان دون مديونيات خالد البلطان: حديث حسان تمبكتي للإعلام “فيلم هندي”! لقطات لعقوبة قاسية لسائق متهور يقود بسرعة جنونية 19 ألف وظيفة صحية شاغرة ولا توظيف أو إعلان! الحربي يضرب أروع الأمثلة ويتنازل عن قاتل ابنه في ساحة القصاص محمد البكيري: جوتا طار! إقبال وتفاعل كبير على مبادرة كشك الكتب لتشجيع الأهالي على القراءة
انتقد رئيس نادي الشباب السابق، خالد البلطان، مجلس الإدارة الحالي برئاسة خالد الثنيان، مؤكدًا أنه لم يتوافق مع الشبابيين.
وقال خالد البلطان لبرنامج “أكشن مع وليد”: “اجتمعت مع خالد الثنيان وقت ترشيحه وطلبت منه فقط الاحترام لكن للأسف لم يحترم ذلك.. الإدارة الحالية لنادي الشباب لم تتوافق مع الشبابيين وكأنها جسم غريب”.
وأضاف رئيس الشباب السابق: “تركت النادي وبه 28 لعبة مختلفة صرفنا عليها ملايين.. الألعاب المختلفة تدخل للنادي قرابة 35 مليون ريال.. سعر عقد حسان تبمكتي حاليًّا 180 مليون ريال.. إذا خسر النادي 3 مباريات سيهبط”.
وخرج تمبكتي وأكد خلال برنامج “كورة” رغبته في المغادرة رسميًّا عن الشباب هذا الصيف، وشدد على أنه جدد مع الفريق؛ حتى يستفيد النادي من رحيله ماليًّا، بدلًا من الخروج مجانًا، مشيرًا إلى أنه أبلغ الإدارة بذلك.
وأكد حسان تمبكتي أنه اتفق مع الإدارة السابقة برئاسة البلطان عند تجديد عقده بالرحيل عند وصول عرض قوي، وهو الأمر الذي نفاه.