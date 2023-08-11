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مبديًا سعادته بالتأهل إلى النهائي

البليهي عن مواجهة رونالدو وماني: أحترمهم جميعًا ونملك لاعبين كبارًا

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٦ مساءً
البليهي عن مواجهة رونالدو وماني: أحترمهم جميعًا ونملك لاعبين كبارًا
المواطن - فريق التحرير

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أعرب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، علي البليهي، عن جاهزية اللاعبين لنهائي كأس الملك سلمان للأندية، مؤكدًا أن البطولة تحضير جيد للموسم الجديد.

تعليق البليهي على مواجهة الغد

وقال علي البليهي خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال ضد النصر: “سعيدين بتواجدنا في النهائي وهذا أمر طبيعي، وهذه المواجهات هي تحضير للموسم القادم”.

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علي البليهي
نجم الهلال – المصدر @Alhilal_FC

وعن غياب عبدالله المعيوف بعد حصوله على بطاقة حمراء أمام الشباب، قال البليهي: “الهلال لا يتأثر بأي غياب، المعيوف حارس كبير ولكن بديله فيه الخير والبركة وبنساعده ويساعدنا”.

وتحدث البليهي عن مواجهة كريستيانو رونالدو، ساديو ماني وأندرسون تاليسكا، قائلًا: “أحترم جميع اللاعبين، وكما هم يملكون لاعبين كبارًا نحن نملك لاعبين كبارًا، ولن أواجه لاعبًا أو لاعبين سنواجه 11 لاعبًا”.

رونالدو وساديو ماني
رونالدو وساديو ماني – المصدر @AlNassrFC

نهائي كأس الملك سلمان للأندية

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد النصر، عند الساعة السادسة مساء يوم غد السبت، في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، على ملعب الملك فهد الدولي، وسط صراع قوي لحصد اللقب.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما صعد النصر بعد تجاوزه لعقبة الشرطة العراقي بهدف دون رد.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @UAFAAC

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