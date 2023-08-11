البليهي عن مواجهة رونالدو وماني: أحترمهم جميعًا ونملك لاعبين كبارًا أمطار على الزلفي وتنبيه لأهالي الرياض جيسوس: نعرف النصر جيدًا ومواجهة الغد عالمية إنذار أحمر: جريان سيول وبرد على مكة المكرمة أبها يضم فابيان نيغويرا حتى 2025 سحب ممطرة تغطي الرياض وأجزاء من القصيم وحفر الباطن الدفاع المدني: أمطار رعدية حتى الاثنين توخوا الحيطة والحذر رقمان مميزان لـ كريستيانو رونالدو بدوري روشن خطيب المسجد النبوي: للمرأة دور لا يسده غيرها فهي المربية والسند وركن الأسرة ماهر المعيقلي في خطبة الجمعة: الولد الصالح من خيرة ما يدخره المرء لنفسه
أعرب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، علي البليهي، عن جاهزية اللاعبين لنهائي كأس الملك سلمان للأندية، مؤكدًا أن البطولة تحضير جيد للموسم الجديد.
وقال علي البليهي خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال ضد النصر: “سعيدين بتواجدنا في النهائي وهذا أمر طبيعي، وهذه المواجهات هي تحضير للموسم القادم”.
وعن غياب عبدالله المعيوف بعد حصوله على بطاقة حمراء أمام الشباب، قال البليهي: “الهلال لا يتأثر بأي غياب، المعيوف حارس كبير ولكن بديله فيه الخير والبركة وبنساعده ويساعدنا”.
وتحدث البليهي عن مواجهة كريستيانو رونالدو، ساديو ماني وأندرسون تاليسكا، قائلًا: “أحترم جميع اللاعبين، وكما هم يملكون لاعبين كبارًا نحن نملك لاعبين كبارًا، ولن أواجه لاعبًا أو لاعبين سنواجه 11 لاعبًا”.
ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد النصر، عند الساعة السادسة مساء يوم غد السبت، في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، على ملعب الملك فهد الدولي، وسط صراع قوي لحصد اللقب.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما صعد النصر بعد تجاوزه لعقبة الشرطة العراقي بهدف دون رد.