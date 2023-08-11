البليهي عن مواجهة رونالدو وماني: أحترمهم جميعًا ونملك لاعبين كبارًا

أعرب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، علي البليهي، عن جاهزية اللاعبين لنهائي كأس الملك سلمان للأندية، مؤكدًا أن البطولة تحضير جيد للموسم الجديد.

تعليق البليهي على مواجهة الغد

وقال علي البليهي خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال ضد النصر: “سعيدين بتواجدنا في النهائي وهذا أمر طبيعي، وهذه المواجهات هي تحضير للموسم القادم”.

وعن غياب عبدالله المعيوف بعد حصوله على بطاقة حمراء أمام الشباب، قال البليهي: “الهلال لا يتأثر بأي غياب، المعيوف حارس كبير ولكن بديله فيه الخير والبركة وبنساعده ويساعدنا”.

وتحدث البليهي عن مواجهة كريستيانو رونالدو، ساديو ماني وأندرسون تاليسكا، قائلًا: “أحترم جميع اللاعبين، وكما هم يملكون لاعبين كبارًا نحن نملك لاعبين كبارًا، ولن أواجه لاعبًا أو لاعبين سنواجه 11 لاعبًا”.

نهائي كأس الملك سلمان للأندية

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد النصر، عند الساعة السادسة مساء يوم غد السبت، في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، على ملعب الملك فهد الدولي، وسط صراع قوي لحصد اللقب.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما صعد النصر بعد تجاوزه لعقبة الشرطة العراقي بهدف دون رد.