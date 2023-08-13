إتاحة البث المباشر لحفل افتتاح مؤتمر تواصل وتكامل إمارة الرياض تعلن عن نتائج الترشيح النهائي لوظائفها البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف شاغرة عودة منسوبي التعليم اليوم استعدادًا للعام الدراسي الإنجاز السعودي لم يتوقف عند مؤشر التحول الرقمي للشركات جامعة حفر الباطن تعلن عن وظائف متعاونين للعام الجامعي 1445هـ اليوم.. انطلاق المؤتمر الإسلامي الدولي بمكة المكرمة “سعود الطبية” تحذر من أسباب انخفاض ضغط الدم الوضعي محمد بن سلمان سيحول الشرق الأوسط إلى أوروبا جديدة تقودها الرياض السعودية تسعى للانضمام لتحالف دولي لتصنيع طائرات الجيل السادس
أعلن البنك الإسلامي للتنمية عن طرح وظائف إدارية وتقنية ومالية في المقر الرئيسي بمدينة (جدة) لحملة البكالوريوس والماجستير حسب المسميات والشروط التالية:
– أخصائي الامتثال والمراقبة
– مساعد أول تنمية الأفراد
– أخصائي إدارة مخاطر أول
– أخصائي إدارة المشاريع
– قائد فريق العمليات
– خبير اقتصادي قطري
– مسؤول استثمار أول
– أخصائي تعليم عالمي أول
– أخصائي استراتيجية وتخطيط الموارد البشرية
– مسؤول الصرف الميداني
– أخصائي أول في تمكين الشباب
– أخصائي هندسة مالية
– أخصائي النمذجة
– مساعد تنفيذي
– إدارة الأعمال
– إدارة المشاريع
– إدارة المخاطر
– إدارة المالية
– الموارد البشرية
– السلوك التنظيمي
– التنمية الدولية
– تنمية الشباب
– التنمية الاجتماعية
– الاقتصاد
– الاستثمار
– البنوك
– المالية
– الرياضيات
– العلوم المالية
– التحليل المالي
– التعليم
– الطاقة
– الأمن الغذائي
– إدارة الصحة
– التنمية الريفية
– النقل
– إدارة المياه
– علوم المعلومات
– تحليل البيانات
– الهندسة
– أو ما يعادلها
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المطلوبة أعلاه حسب متطلبات كل وظيفة.
– توفر المهارات والخبرات المطلوبة لكل وظيفة.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
التقديم على الوظائف متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا