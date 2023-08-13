البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف شاغرة

أعلن البنك الإسلامي للتنمية عن طرح وظائف إدارية وتقنية ومالية في المقر الرئيسي بمدينة (جدة) لحملة البكالوريوس والماجستير حسب المسميات والشروط التالية:

تفاصيل الوظائف:

– أخصائي الامتثال والمراقبة

– مساعد أول تنمية الأفراد

– أخصائي إدارة مخاطر أول

– أخصائي إدارة المشاريع

– قائد فريق العمليات

– خبير اقتصادي قطري

– مسؤول استثمار أول

– أخصائي تعليم عالمي أول

– أخصائي استراتيجية وتخطيط الموارد البشرية

– مسؤول الصرف الميداني

– أخصائي أول في تمكين الشباب

– أخصائي هندسة مالية

– أخصائي النمذجة

– مساعد تنفيذي

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– إدارة المشاريع

– إدارة المخاطر

– إدارة المالية

– الموارد البشرية

– السلوك التنظيمي

– التنمية الدولية

– تنمية الشباب

– التنمية الاجتماعية

– الاقتصاد

– الاستثمار

– البنوك

– المالية

– الرياضيات

– العلوم المالية

– التحليل المالي

– التعليم

– الطاقة

– الأمن الغذائي

– إدارة الصحة

– التنمية الريفية

– النقل

– إدارة المياه

– علوم المعلومات

– تحليل البيانات

– الهندسة

– أو ما يعادلها

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المطلوبة أعلاه حسب متطلبات كل وظيفة.

– توفر المهارات والخبرات المطلوبة لكل وظيفة.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا