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لحملة البكالوريوس فأعلى بجدة

البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف شاغرة

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٥ صباحاً
البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن البنك الإسلامي للتنمية عن طرح وظائف إدارية وتقنية ومالية في المقر الرئيسي بمدينة (جدة) لحملة البكالوريوس والماجستير حسب المسميات والشروط التالية:

تفاصيل الوظائف:

– أخصائي الامتثال والمراقبة
– مساعد أول تنمية الأفراد
– أخصائي إدارة مخاطر أول
– أخصائي إدارة المشاريع
– قائد فريق العمليات
– خبير اقتصادي قطري
– مسؤول استثمار أول
– أخصائي تعليم عالمي أول
– أخصائي استراتيجية وتخطيط الموارد البشرية
– مسؤول الصرف الميداني
– أخصائي أول في تمكين الشباب
– أخصائي هندسة مالية
– أخصائي النمذجة
– مساعد تنفيذي

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال
– إدارة المشاريع
– إدارة المخاطر
– إدارة المالية
– الموارد البشرية
– السلوك التنظيمي
– التنمية الدولية
– تنمية الشباب
– التنمية الاجتماعية
– الاقتصاد
– الاستثمار
– البنوك
– المالية
– الرياضيات
– العلوم المالية
– التحليل المالي
– التعليم
– الطاقة
– الأمن الغذائي
– إدارة الصحة
– التنمية الريفية
– النقل
– إدارة المياه
– علوم المعلومات
– تحليل البيانات
– الهندسة
– أو ما يعادلها

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المطلوبة أعلاه حسب متطلبات كل وظيفة.
– توفر المهارات والخبرات المطلوبة لكل وظيفة.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا

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