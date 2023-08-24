البنك المركزي التركي يرفع الفائدة إلى 25%

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رفع البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، سعر الفائدة بمقدار 750 نقطة أساس ليصل إلى 25% مقابل التوقعات برفعها إلى 20% في خطوة مفاجئة تشكّل نقطة تحوّل في سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاقتصادية غير التقليدية.
وأعقبت زيادة المعدل بـ7.5 نقاط مئوية قرارًا سابقًا برفعه بنقطتين مئويتين الشهر الماضي. وتوقّع معظم خبراء الاقتصاد بأن يرفع المصرف المعدل إلى 20 من 17.5 %.
وقفزت الليرة التركية مقابل الدولار بنحو 1.5 بالمئة لتصل إلى 26.8 ليرة لكل دولار، بعد قرار المركزي التركي.
وكان المركزي التركي أبقى على أسعار الفائدة في اجتماعات مايو وأبريل ومارس ويناير وديسمبر الماضية دون تغيير بعد إنهاء دورة التيسير، التي دعا إليها الرئيس رجب طيب أردوغان بخفض أسعار الفائدة لأقل من 10 بالمئة، على الرغم من ارتفاع التضخم.