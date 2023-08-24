Icon

البيان الختامي للقمة الـ 15 لـ مجموعة بريكس بعد انضمام السعودية Icon روبن نيفيز يترك بصمته سريعًا بدوري روشن Icon إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بنجران وجازان Icon أعراض متحور كورونا الجديد ايريس وطرق الوقاية Icon الأسهم السعودية تنهي آخر تعاملات الأسبوع باللون الأخضر Icon هيئة الترفيه تستكمل مسيرتها المتميزة في مقرها الجديد Icon معلومات غير دقيقة بشأن عدم حدوث أمطار مكة العنيفة منذ 60 عامًا Icon جدة تستضيف الجولة العالمية للجيل الجديد للتنس Icon الناتج المحلي الإجمالي لأعضاء بريكس الجدد في 2024 Icon دولة تقرر وزن المسافرين قبل صعوط الطائرة لسبب غريب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
العالم
حصاد اليوم
خطوة ساهمت في انتعاش الليرة التركية

البنك المركزي التركي يرفع الفائدة إلى 25%

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٢ مساءً
البنك المركزي التركي يرفع الفائدة إلى 25%
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

رفع البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، سعر الفائدة بمقدار 750 نقطة أساس ليصل إلى 25% مقابل التوقعات برفعها إلى 20% في خطوة مفاجئة تشكّل نقطة تحوّل في سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاقتصادية غير التقليدية.

وأعقبت زيادة المعدل بـ7.5 نقاط مئوية قرارًا سابقًا برفعه بنقطتين مئويتين الشهر الماضي. وتوقّع معظم خبراء الاقتصاد بأن يرفع المصرف المعدل إلى 20 من 17.5 %.

قد يهمّك أيضاً
سيطر الاتحاد في 10 مباريات مقابل 3 للطائي

سيطر الاتحاد في 10 مباريات مقابل 3 للطائي

انتعاش مبيعات القرطاسيات والمكتبات في الرياض

انتعاش مبيعات القرطاسيات والمكتبات في الرياض

انتعاش الليرة

وقفزت الليرة التركية مقابل الدولار بنحو 1.5 بالمئة لتصل إلى 26.8 ليرة لكل دولار، بعد قرار المركزي التركي.

وكان المركزي التركي أبقى على أسعار الفائدة في اجتماعات مايو وأبريل ومارس ويناير وديسمبر الماضية دون تغيير بعد إنهاء دورة التيسير، التي دعا إليها الرئيس رجب طيب أردوغان بخفض أسعار الفائدة لأقل من 10 بالمئة، على الرغم من ارتفاع التضخم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لحظة وفاة مؤذن بفلسطين أثناء تلاوته القرآن فجرًا
العالم

لحظة وفاة مؤذن بفلسطين أثناء تلاوته القرآن...

العالم
وظائف بالهيئة الملكية للجبيل وينبع
حصاد اليوم

وظائف بالهيئة الملكية للجبيل وينبع

حصاد اليوم
إنشاء منتجع إكونيكس أمالا على البحر الأحمر
السعودية اليوم

إنشاء منتجع إكونيكس أمالا على البحر الأحمر

السعودية اليوم
شعرة ياسر الأبرز .. أحداث أشعلت كلاسيكو الهلال والاتحاد
الرياضة

شعرة ياسر الأبرز .. أحداث أشعلت كلاسيكو...

الرياضة
السعودية ترحب بإعلان الأمم المتحدة اكتمال سحب نفط صافر
السعودية اليوم

السعودية ترحب بإعلان الأمم المتحدة اكتمال سحب...

السعودية اليوم
الوليد بن طلال يتكفل بصفقة ياسين بونو لـ الهلال
الرياضة

الوليد بن طلال يتكفل بصفقة ياسين بونو...

الرياضة
97 مليار ريال قيمة الصادرات السلعية للسعودية في شهر
السعودية اليوم

97 مليار ريال قيمة الصادرات السلعية للسعودية...

السعودية اليوم
باريس سان جيرمان يضم ديمبلي حتى 2028
آخر الاخبار

باريس سان جيرمان يضم ديمبلي حتى 2028

آخر الاخبار