البنك المركزي يرخص لشركة لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر

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أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” الترخيص لشركة “لون للتمويل” لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المُصغَّر من خلال التقنية المالية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المُصغَّر في المملكة ست شركات.
ويأتي الترخيص في إطار سعي البنك لدعم وتمكين قطاع التمويل، وفي سبيل تحقيق أهداف رفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، إضافةً إلى تمكين الابتكار في الخدمات المالية المقدمة وتشجيعه؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
وشدد البنك المركزي السعودي في الوقت ذاته، على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قبل “ساما”، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.