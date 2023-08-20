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خلال تفقده طلاب متوسطة الإمام الشافعي بالرياض

البنيان على مقاعد الدراسة مشاركًا الطلاب يومهم الأول

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٩ مساءً
البنيان على مقاعد الدراسة مشاركًا الطلاب يومهم الأول
المواطن - فريق التحرير

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شارك وزير التعليم يوسف البنيان والمدير العام لتعليم الرياض، الطلاب في متوسطة الإمام الشافعي، انطلاقة اليوم الأول من العام الدراسي الجديد 1445هـ.

ونشرت إدارة تعليم الرياض عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” جلوس الوزير البنيان على مقاعد الدراسة متوسطًا الطلاب .

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دعم ومتابعة

من جهته، رفع وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الدعم والمتابعة، والاهتمام المستمر لتطوير التعليم كمحرك رئيس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الأهداف الوطنية للاستثمار الأمثل في أبناء وبنات المملكة.

وجدّد وزير التعليم الترحيب بأبنائه وبناته الطلبة، والمعلمين والمعلمات مع بداية العام الدراسي الجديد، مؤكداً على البداية الجادة والعودة بانتظام، ومنوهاً معاليه بأمانة الرسالة التعليمية التي يحملها كل معلم ومعلمة، حيث تمثّل لبنة البناء الأولى لغرس القيم الوطنية والدينية والمساهمة في التنمية والتطور الذي تعيشه بلادنا

وأثنى البنيان على الجهود التي تبذلها إدارات التعليم واللجان المختصة، والمعلمين والمعلمات؛ لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة التي تضمن تلقي أبنائنا وبناتنا تعليمهم دون عقبات؛ بما يكفل أن نستقبل أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة، وهم يحملون شغف العودة إلى مقاعدهم الدراسية، موجهاً رسالة لأبنائه الطلبة بأن العودة بنشاط هي مفتاح التميّز؛ بما يتلقونه من مهارات ومعارف وقدرات تهيئهم لسوق العمل، وتعدّهم للمنافسة عالمياً.

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