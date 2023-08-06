البيت الأبيض يشكر السعودية على مشاورات جدة لحل أزمة أوكرانيا الأهلي واثق من حسم صفقة مدافع روما التشكيل الرسمي لمباراة النصر ضد الرجاء المغربي وادي الدواسر تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 46 مئوية إحصائية تُحفز سيكو فوفانا للتألق مع النصر باريس يطلب 80 مليون يورو لرحيل فيراتي للهلال حريق في محطة وقود بسبب تهور قائد مركبة الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع في أول جلسات الأسبوع النصر عينه على التأهل الثاني لنصف نهائي البطولة العربية انطلاق المقابلات الشخصية للمرشحين على الوظائف التعليمية بالرياض
وجه البيت الأبيض، اليوم الأحد، الشكر إلى السعودية على استضافة 40 دولة للتشاور بشأن أوكرانيا.
وحسب قناة “العربية”، قال البيت الأبيض، إن مشاورات جدة كانت فرصة لمناقشة كيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا، واصفًا إياها بأنها كانت جيدة وبناءة نحو تحقيق سلام عادل.
وكان مصدر في الوفد الأوكراني كشف في وقت سابق، أن بلاده قدمت صيغة للسلام من 10 نقاط في محادثات جدة، حيث اجتمع مُستشارو الأمن الوطني وممثلو عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية.
وأضاف المصدر أن “صيغة السلام التي تم تقديمها بمحادثات جدة دعمتها دول عدة”، لافتًا “صيغتنا للسلام المطروحة بجدة لقيت دعمًا أكثر من الداعمين بكوبنهاجن.
وفي وقت سابق، وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الشكر إلى السعودية بسبب دورها الرائد في مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا.