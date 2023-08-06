البيت الأبيض يشكر السعودية على مشاورات جدة لحل أزمة أوكرانيا

وجه البيت الأبيض، اليوم الأحد، الشكر إلى السعودية على استضافة 40 دولة للتشاور بشأن أوكرانيا.

وحسب قناة “العربية”، قال البيت الأبيض، إن مشاورات جدة كانت فرصة لمناقشة كيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا، واصفًا إياها بأنها كانت جيدة وبناءة نحو تحقيق سلام عادل.

تقديم صيغة سلام

وكان مصدر في الوفد الأوكراني كشف في وقت سابق، أن بلاده قدمت صيغة للسلام من 10 نقاط في محادثات جدة، حيث اجتمع مُستشارو الأمن الوطني وممثلو عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية.

وأضاف المصدر أن “صيغة السلام التي تم تقديمها بمحادثات جدة دعمتها دول عدة”، لافتًا “صيغتنا للسلام المطروحة بجدة لقيت دعمًا أكثر من الداعمين بكوبنهاجن.

شكر من أوكرانيا

وفي وقت سابق، وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الشكر إلى السعودية بسبب دورها الرائد في مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا.