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يخضع إلزاميًا للتأمينات إذا كان عمره أقل من 60

التأمينات: إيقاف معاش التقاعد المبكر عند العودة للعمل

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٨ مساءً
التأمينات: إيقاف معاش التقاعد المبكر عند العودة للعمل
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيحًا مهمًا بشأن عودة صاحب المعاش إلى عمل جديد.

وأوضحت خدمة العناية بالعملاء عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أنه في حال عودة صاحب معاش التقاعد المبكر التابع لنظام التأمينات إلى عمل خاضع لنظام التأمينات، وكان عمره عند العودة إلى العمل أقل من الستين؛ يخضع للنظام إلزاميًا ويُوقف صرف معاشه.

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أقل من 60 عامًا

وأشارت عبر إنفوجراف إلى أنه في حالة عمر المشترك أقل من سن الستين وموظف حكومي خاضع لنظام التقاعد لا يسجل في نظام التأمينات الاجتماعية، لافتة إلى أنه إذا كان المشترك موظفًا في القطاع الخاص وأقل من سن الستين ولديه معاش تقاعد مبكر يتم إيقاف معاشه، ويسجل في نظام التأمينات في فرع تأمين المعاشات والأخطار المهنية، وتأمين التعطل ضد العمل إذا كان أقل من 59 عامًا.

أكثر من 60 عامًا

وأضافت أنه إذا كان عمر المشترك ستين سنة فأكثر وليس لديه مدة اشتراك سابقة أو لديه مدة اشتراك سابقة استلم عنها تعويض الدفعة الواحدة، يتم تسجيله في تأمين الأخطار المهنية، وإذا كان عمر المشترك ستين فأكثر ولديه مدة اشتراك سابقة لم يستلم عنها تعويض، يسجل في تأمينات المعاشات وتأمين الأخطار المهنية.

 

 

 

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