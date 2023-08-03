التجارة تستدعي وسادة الرضاعة الذاتية للأطفال

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، استدعاء وسادة الرضاعة الذاتية للأطفال (Baby Self-Feeding Pillow).

سبب استدعاء وسادة الرضاعة الذاتية

وقالت التجارة إنها استدعت هذه الوسادة بسبب أنها مُصمّمة للسماح للطفل بالرضاعة دون مساعدة مقدم الرعاية، وهذا يتعارض مع إرشادات الرضاعة الآمنة، مما قد يؤدي إلى خطر الاختناق أو الوفاة.

ودعت الوزارة المستهلكين إلى التوقف فورًا عن استخدام المنتج، والتواصل مع منفذ البيع لإعادتها واسترداد مبلغ الشراء.

وعادة ما تنذر وزارة التجارة المواطنين باستدعائها للمنتجات والمركبات التي يوجد بها خلل وذلك من أجل سلامة الجميع.