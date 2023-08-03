اقتحام قصر رئيس الوزراء البريطاني وتشويه واجهته يثير موجة غضب كبيرة الهلال يصل الطائف استعدادًا لمباراة الاتحاد التجارة تستدعي وسادة الرضاعة الذاتية للأطفال طفلة سعودية سائحة في لندن: ما في أحلى من موسم الرياض اكتشاف أكبر مخلوق بحري بالعالم الأهلي يُنافس 3 فرق أوروبية على ضم فرانك كيسي استقرئوا طقس جهة السفر عند التخطيط لرحلة صيفية متظاهرون يغطون منزل ريشي سوناك بقماش أسود التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد المصري بامية زيرو المجمدة بها إصابات حشرية
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، استدعاء وسادة الرضاعة الذاتية للأطفال (Baby Self-Feeding Pillow).
وقالت التجارة إنها استدعت هذه الوسادة بسبب أنها مُصمّمة للسماح للطفل بالرضاعة دون مساعدة مقدم الرعاية، وهذا يتعارض مع إرشادات الرضاعة الآمنة، مما قد يؤدي إلى خطر الاختناق أو الوفاة.
ودعت الوزارة المستهلكين إلى التوقف فورًا عن استخدام المنتج، والتواصل مع منفذ البيع لإعادتها واسترداد مبلغ الشراء.
وعادة ما تنذر وزارة التجارة المواطنين باستدعائها للمنتجات والمركبات التي يوجد بها خلل وذلك من أجل سلامة الجميع.