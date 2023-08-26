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ضمن منافسات دوري روشن

التحكيم في مباراة ضمك يُثير غضب الشبابيين

السبت ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٢ مساءً
التحكيم في مباراة ضمك يُثير غضب الشبابيين
المواطن - فريق التحرير

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أبدت جماهير الشباب استياءها الشديد من التحكيم في مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام ضمك، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

تعادل الشباب ضد ضمك

ولعب الشباب ضد ضمك بالأمس، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب رصيده إلى نقطتين ليحتل المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بالتساوي مع ضمك الذي تواجد في المركز الـ13.

الشباب ضد ضمك
جانب من المباراة – المصدر @DAMAC_CLUB

جماهير الشباب تنتقد التحكيم

وأعربت الجماهير عن غضبها الشديد من التحكيم في مباراة الشباب ضد ضمك، وأكدوا عبر منصة “إكس”، أن فريقها كان يستحق الحصول على ركلتي جزاء على الأقل خلال أحداث الشوط الأول.

الشباب وضمك
جانب من المباراة – المصدر @DAMAC_CLUB

وقال سعيد الربيعي: “في زمن الفار كوارث تحكمية.. ثلاث ضربات جزاء لم تحتسب للشباب في الشوط الأول!”، وعلق سعد السعود، قائلًا: “الجولة الأولى.. الشباب – الأخدود.. ركلة جزاء للأخدود غير صحيحة وسجل منها هدف؛ لتنتهي المباراة بالتعادل (فقد الشباب نقطتين)”.

وأضاف: “الجولة الثالثة.. ركلة جزاء للشباب صحيحة لم تحتسب ومعها يفترض طرد للاعب المنافس؛ لتنتهي المباراة بالتعادل (فقد الشباب نقطتين)، والمحصلة فقد 4 نقاط فقط في 3 جولات، أعان الله الشبابيين، داخل الملعب سوء حكم، وخارجه قلة دعم”.

الشباب وضمك
جانب من المباراة – المصدر @DAMAC_CLUB

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