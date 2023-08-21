التخصصي للعيون يطلق حملة تزامناً مع العودة للدراسة

ينظم مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عبر منصته في حساب إكس حلقة نقاش بعنوان “الفحص المبكر لتحصيل دراسي أفضل”.

تعزيز الجانب الصحي

وتستهدف الحملة، أولياء الأمور والعاملين في السلك التعليمي بهدف تعزيز الجانب الصحي في ما يتعلق في تخصص العيون وذلك بتنبيه الجميع على المبادرة بفحص أطفالهم لتجنب المشاكل المتعلقة بالنظر والتي قد يلاحظها المقربون من الأطفال.

حملات وفعاليات

الجدير بالذكر أن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون حريص دائماً على إقامة الحملات والفعاليات في جميع المناسبات والمواسم المختلفة بهدف رفع جودة الثقافة الصحية في مشكلات النظر.