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التدريب أون لاين اليوم في تقني ومهني عسير

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٧ صباحاً
التدريب أون لاين اليوم في تقني ومهني عسير
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم في المنشآت التدريبية التابعة لها، بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية، في أبها، خميس مشيط، أحد رفيدة، رجال ألمع، محايل، الحريضة، النماص، تنومة، بلقرن، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، الفرشة، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

التدريب الإلكتروني

وأوضحت الإدارة أن الدراسة ستكون عن بعد عبر منصة التدريب الإلكتروني.

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تعليم عسير

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة التعليم في عسير أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرّر تحويل الدراسة ليوم الأربعاء 14/ 2/ 1445هـ لتكون عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع المدارس في تعليم عسير.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار فرص هطول الأمطار بدءًا من اليوم الأربعاء وحتى الأحد المقبل.

أمطار غزيرة

وقال مركز الأرصاد: إنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق عسير، جازان، الباحة، ومكة المكرمة.

ويصاحب هذه الحالة المطرية رياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار، وجريان للسيول وتساقط البرد.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متوسطة على المدينة المنورة، وذلك على كل من (المدينة المنورة، المهد، وادي الفرع، العيص، بدر والحناكية)، وذلك يومي السبت والأحد المقبلين.

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