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التربيع الأول لقمر صفر يزين سماء السعودية الليلة

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٣ مساءً
التربيع الأول لقمر صفر يزين سماء السعودية الليلة
المواطن - واس

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يُرصد اليوم قمر شهر صفر في طور التربيع الأول بسماء العالم العربي، وهي فرصة مثالية للتصوير والتعرف على تفاصيل سطحه.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر سيصل إلى أعلى نقطة في السماء مع غروب الشمس وسيبقى مٌشاهدًا إلى منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

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التربيع الأول

ووصف فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر مضاءً ونصفه الآخر يظهر مظلمًا بالوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو التلسكوب الصغير، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدًا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي نظرًا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرًا ثلاثي الأبعاد.

يشار إلى أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل يوم، وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلًا من شروق القمر بعد الظهر سيتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.

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