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التزموا بمدة صلاحية تأشيرة العمرة 90 يومًا

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٢ صباحاً
التزموا بمدة صلاحية تأشيرة العمرة 90 يومًا
المواطن - فريق التحرير

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شددت وزارة الحج والعمرة، على الزائرين وضيوف الرحمن بأهمية الالتزام بمدة صلاحية تأشيرة العمرة وهي 90 يومًا.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد الأشخاص عبر منصة إكس، حيث قال السائل: أرجو إجابه مفصلة، إذا دخلت بتاريخ 1- 10 والتأشيرة على المطبوعة تنتهي 15- 10 هل بيتم الاحتساب من تاريخ دخولي السعودية أم من تاريخ طباعته قبل الدخول.

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صلاحية التأشيرة

بدوره، تفاعل حساب وزارة الحج والعمرة/ العناية بالمستفيدين، التابع لوزارة الحج والعمرة، قائلًا: مدة الإقامة للقادمين بتأشيرات العمرة هي 90 يومًا، مع ضرورة الالتزام بمدة صلاحية التأشيرة.

بدء موسم العمرة

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت في 11 يوليو، عن بدء موسم العمرة من خلال إصدار التصاريح اللازمة عبر تطبيقي نُسُك أو توكلنا، للمواطنين والمقيمين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها.

تطبيق نسك

ويُعد تطبيق نُسُك أحد التطبيقات التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة، من واقع مسؤوليتها عن خدمة ضيوف الرحمن، من خلال تمكينهم من إصدار التصاريح اللازمة لأداء مناسك العمرة، وزيارة الروضة الشريفة، وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية، لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة، مع تحقيق الضوابط التنظيمية بالتكامل مع تطبيق توكلنا، للتحقق من سلامة الحالة الصحية للمتقدم على التصريح.

 

 

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