Icon

التسجيل في برنامج جدير لتأهيل المتميزين مستمر حتى الاثنين Icon فراس البريكان سلاح الفتح الهجومي Icon الأرصاد: أمطار وبرد على نجران وتبوك حتى الـ11 مساءً Icon ماركو سيلفا: ميتروفيتش لن يتواجد أمام برينتفورد Icon مزايا تأشيرة الزيارة الشخصية إلى السعودية Icon 60 مليون يورو تُقرب أوتافيو من النصر Icon الاتحاد مهتم بالتعاقد مع فاران Icon صور رادارات الطقس تبين استمرار الأمطار على 5 مناطق Icon نجم سهيل يزين سماء السعودية 7 ساعات وربع الساعة Icon إنريكي: نيمار لاعب عالمي ورحيله مفيد للجميع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في عدة مجالات أبرزها الأمن السيبراني

التسجيل في برنامج جدير لتأهيل المتميزين مستمر حتى الاثنين

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٠ مساءً
التسجيل في برنامج جدير لتأهيل المتميزين مستمر حتى الاثنين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية محمد الرزقي، فتح باب التسجيل في برنامج جدير لتأهيل المتميزين من حديثي التخرج.

4 مجالات

وأوضح متحدث الموارد البشرية، أن المجالات المُستهدفة تشمل:

قد يهمّك أيضاً
إحباط ترويج وتهريب المخدرات في القصيم وجازان

إحباط ترويج وتهريب المخدرات في القصيم وجازان

توعك المعيقلي يشغل العالم وحصافة السديس تتصدر

توعك المعيقلي يشغل العالم وحصافة السديس تتصدر

  • الأمن السيبراني.
  • السلامة المهنية.
  • الهندسة المعمارية.
  • الإحصاء.

مواعيد إغلاق التسجيل

ولفت محمد الرزقي أن التسجيل يُغلق يوم الاثنين القادم 21 أغسطس الجاري.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير الخارجية الإيراني يبدأ زيارة إلى السعودية
السعودية اليوم

وزير الخارجية الإيراني يبدأ زيارة إلى السعودية

السعودية اليوم
المنتخب السعودي يُعسكر في نيوكاسل سبتمبر المقبل
الرياضة

المنتخب السعودي يُعسكر في نيوكاسل سبتمبر المقبل

الرياضة
مشاهد مذهلة للطبيعة البكر في مركز القحمة بعسير
السعودية اليوم

مشاهد مذهلة للطبيعة البكر في مركز القحمة...

السعودية اليوم
فيصل بن فرحان: الرغبة صادقة وجدية لتعزيز الثقة المتبادلة مع إيران
أخبار رئيسية

فيصل بن فرحان: الرغبة صادقة وجدية لتعزيز...

أخبار رئيسية
إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالرياض وجازان
أخبار أمنية

إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالرياض وجازان

أخبار أمنية
موضة رائجة على تيك توك.. آباء وأمهات يستغلون أبناءهم لكسب المال
آخر الاخبار

موضة رائجة على تيك توك.. آباء وأمهات...

آخر الاخبار
المواصفات الجديدة لمظلات السيارات داخل حد الملكية
السعودية اليوم

المواصفات الجديدة لمظلات السيارات داخل حد الملكية

السعودية اليوم
الهلاليون عن نيمار: الصفقة الأعظم بالدوري السعودي
آخر الاخبار

الهلاليون عن نيمار: الصفقة الأعظم بالدوري السعودي

آخر الاخبار