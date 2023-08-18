التسجيل في برنامج جدير لتأهيل المتميزين مستمر حتى الاثنين فراس البريكان سلاح الفتح الهجومي الأرصاد: أمطار وبرد على نجران وتبوك حتى الـ11 مساءً ماركو سيلفا: ميتروفيتش لن يتواجد أمام برينتفورد مزايا تأشيرة الزيارة الشخصية إلى السعودية 60 مليون يورو تُقرب أوتافيو من النصر الاتحاد مهتم بالتعاقد مع فاران صور رادارات الطقس تبين استمرار الأمطار على 5 مناطق نجم سهيل يزين سماء السعودية 7 ساعات وربع الساعة إنريكي: نيمار لاعب عالمي ورحيله مفيد للجميع
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية محمد الرزقي، فتح باب التسجيل في برنامج جدير لتأهيل المتميزين من حديثي التخرج.
وأوضح متحدث الموارد البشرية، أن المجالات المُستهدفة تشمل:
ولفت محمد الرزقي أن التسجيل يُغلق يوم الاثنين القادم 21 أغسطس الجاري.