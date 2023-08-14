الاتحاد يستهدف الانتصار الـ100 الدفاع المدني يخالف منشأة لم تجرِ صيانة دورية لأنظمة الإطفاء بالقصيم التشكيل الرسمي لمباراة أبها ضد الهلال تمديد التسجيل في برنامج جدير حتى الاثنين المقبل بنزيما وحمدالله يقودان هجوم الاتحاد ضد الرائد الشباب يضم حبيب ديالو رسميًا الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم بـ 48 مئوية هيئة السوق المالية ترفض طلب شركة بحر العرب زيادة رأس مالها تحذير من شدة الأمطار الرعدية على معظم المناطق بدءًا من الغد الاتحاد الآسيوي يعلن تنظيم 3 بطولات جديدة
أعلن المديران الفنيان البولندي تشيسلاف ميشنيفيتش والبرتغالي خورخي جيسوس، عن التشكيل الرسمي لمباراة أبها ضد الهلال في دوري روشن السعودي.
ومن المقرر أن تنطلق مباراة أبها ضد الهلال، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.
ودفع المدربان بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة أبها ضد الهلال، حيث يطمح كل منهما لتحقيق انطلاقة قوية في الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، وحصد الثلاث نقاط.
وجاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، كالتالي؛ ديفيز إيباسي، صالح القميزي، أحمد الحبيب، محمد ناجي، زكريا سامي، كريتشوفياك، فرانسوا كامانوا، فهد الجميعة، أروش ماتيتش، سعد بقير وسعد السلولي.
على الجانب الآخر، جاء تشكيل الهلال كالتالي؛ عبدالله المعيوف، محمد البريك، محمد جحفلي، علي البليهي، ناصر الدوسري، روبن نيفيز، مصعب الجوير، سالم الدوسري، مالكوم، ميشيل ديلغادو وعبدالله الحمدان.