أعلن المديران الفنيان البولندي تشيسلاف ميشنيفيتش والبرتغالي خورخي جيسوس، عن التشكيل الرسمي لمباراة أبها ضد الهلال في دوري روشن السعودي.

مباراة أبها ضد الهلال

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أبها ضد الهلال، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.

تشكيل مباراة اليوم

ودفع المدربان بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة أبها ضد الهلال، حيث يطمح كل منهما لتحقيق انطلاقة قوية في الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، وحصد الثلاث نقاط.

وجاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، كالتالي؛ ديفيز إيباسي، صالح القميزي، أحمد الحبيب، محمد ناجي، زكريا سامي، كريتشوفياك، فرانسوا كامانوا، فهد الجميعة، أروش ماتيتش، سعد بقير وسعد السلولي.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الهلال كالتالي؛ عبدالله المعيوف، محمد البريك، محمد جحفلي، علي البليهي، ناصر الدوسري، روبن نيفيز، مصعب الجوير، سالم الدوسري، مالكوم، ميشيل ديلغادو وعبدالله الحمدان.