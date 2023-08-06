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التشكيل الرسمي لمباراة النصر ضد الرجاء المغربي

الأحد ٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٠ مساءً
التشكيل الرسمي لمباراة النصر ضد الرجاء المغربي
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المديران الفنيان البرتغالي لويس كاسترو والألماني جوزيف زينباور، عن التشكيل الرسمي لمباراة النصر ضد الرجاء المغربي التي ستنطلق، بعد قليل.

مباراة النصر ضد الرجاء المغربي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر ضد الرجاء المغربي، عند الساعة السادسة مساء اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في أبها.

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وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد تأهل إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، فيما تصدر الرجاء المغربي المجموعة الرابعة بـ9 نقاط.

مباراة الرجاء الرياضي ضد النصر
موعد المباراة – المصدر @RCAofficiel

تشكيل مباراة اليوم

ودفع المدربان بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة النصر ضد الرجاء المغربي، أملًا في هز الشباك مبكرًا، وتسهيل مهمة الفريق في تحقيق الفوز، وخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

وجاء تشكيل العالمي في مباراة النصر ضد الرجاء المغربي، كالتالي؛ نواف العقيدي، سلطان الغنام، علي لاجامي، عبدالله مادو، أليكس تيليس، عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، أندرسون تاليسكا، ساديو ماني وكريستيانو رونالدو.

مباراة النصر ضد الرجاء المغربي
تشكيل النصر – المصدر @AlNassrFC

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي، كالتالي؛ أنس الزنيتي، إسماعيل مقد، بوشعيب لعراسي، عبدالصمد بدوي، محمود بنتايك، روجر أهولو، محمد المكازي، محمد زريدة، محمد بولكسوت، يسري بوزوق وحسين رحيمي.

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