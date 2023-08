أعلن المديران الفنيان البرتغالي لويس كاسترو والألماني جوزيف زينباور، عن التشكيل الرسمي لمباراة النصر ضد الرجاء المغربي التي ستنطلق، بعد قليل.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر ضد الرجاء المغربي، عند الساعة السادسة مساء اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في أبها.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد تأهل إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، فيما تصدر الرجاء المغربي المجموعة الرابعة بـ9 نقاط.

ودفع المدربان بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة النصر ضد الرجاء المغربي، أملًا في هز الشباك مبكرًا، وتسهيل مهمة الفريق في تحقيق الفوز، وخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وجاء تشكيل العالمي في مباراة النصر ضد الرجاء المغربي، كالتالي؛ نواف العقيدي، سلطان الغنام، علي لاجامي، عبدالله مادو، أليكس تيليس، عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، أندرسون تاليسكا، ساديو ماني وكريستيانو رونالدو.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي، كالتالي؛ أنس الزنيتي، إسماعيل مقد، بوشعيب لعراسي، عبدالصمد بدوي، محمود بنتايك، روجر أهولو، محمد المكازي، محمد زريدة، محمد بولكسوت، يسري بوزوق وحسين رحيمي.

🚨The team news is in, Here's our starting XI for #RCAAFC 👊🏻🟢🟡 pic.twitter.com/FGj572Uqrg

— Raja Club Athletic (@RCAofficiel) August 6, 2023