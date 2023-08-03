أعلن المديران الفنيان البرتغالي لويس كاسترو والكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عن التشكيل الرسمي لمباراة النصر والزمالك المقرر انطلاقها، بعد قليل.

مباراة النصر والزمالك

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر والزمالك عند الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

وقبل مباراة النصر والزمالك اليوم، يحتل العالمي صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع الشباب، ثم الفريق المصري برصيد 3 نقاط.

ودفع المدربان، بالقوة الضاربة منذ بداية المباراة، أملًا في تسجيل هدف مبكر، وتسهيل مهمته في تحقيق الفوز والتأهل إلى منافسات الدور ربع النهائي من البطولة.

تشكيل مباراة اليوم

وجاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في مباراة اليوم، كالتالي؛ نواف العقيدي، سلطان الغنام، علي لاجامي، عبدالله مادو، أليكس تيليس، مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، عبدالعزيز العليوه، عبدالرحمن غريب، أندرسون تاليسكا وكريستيانو رونالدو.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الفريق الأبيض في مباراة النصر والزمالك، كالتالي؛ محمد صبحي، حمزة المثلوثي، محمد عبدالغني، حسام عبدالمجيد، أحمد فتوح، نبيل عماد دونجا، عمرو السيسي، عمر جابر، محمود عبد الرازق شيكابالا، سيف الدين الجزيري وأحمد سيد زيزو.