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في ختام مرحلة المجموعات

التشكيل الرسمي لمباراة النصر والزمالك

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٢ مساءً
التشكيل الرسمي لمباراة النصر والزمالك
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المديران الفنيان البرتغالي لويس كاسترو والكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عن التشكيل الرسمي لمباراة النصر والزمالك المقرر انطلاقها، بعد قليل.

مباراة النصر والزمالك

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر والزمالك عند الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

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النصر - مباراة الزمالك ضد النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

وقبل مباراة النصر والزمالك اليوم، يحتل العالمي صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع الشباب، ثم الفريق المصري برصيد 3 نقاط.

ودفع المدربان، بالقوة الضاربة منذ بداية المباراة، أملًا في تسجيل هدف مبكر، وتسهيل مهمته في تحقيق الفوز والتأهل إلى منافسات الدور ربع النهائي من البطولة.

الزمالك في كأس الملك سلمان للأندية
لاعبو الزمالك – المصدر @ZSCOfficial

تشكيل مباراة اليوم

وجاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في مباراة اليوم، كالتالي؛ نواف العقيدي، سلطان الغنام، علي لاجامي، عبدالله مادو، أليكس تيليس، مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، عبدالعزيز العليوه، عبدالرحمن غريب، أندرسون تاليسكا وكريستيانو رونالدو.

مباراة النصر والزمالك
تشكيل النصر – المصدر @AlNassrFC

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الفريق الأبيض في مباراة النصر والزمالك، كالتالي؛ محمد صبحي، حمزة المثلوثي، محمد عبدالغني، حسام عبدالمجيد، أحمد فتوح، نبيل عماد دونجا، عمرو السيسي، عمر جابر، محمود عبد الرازق شيكابالا، سيف الدين الجزيري وأحمد سيد زيزو.

الزمالك
تشكيل الزمالك – المصدر @ZSCOfficial

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