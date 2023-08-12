Icon

مواطنان في قبضة الأمن لترويجهما المخدرات بالرياض وجازان Icon آرسنال يفتتح الدوري الإنجليزي بهزيمة نوتنجهام فورست Icon لحظة إخلاء برج إيفل بعد تهديد بوجود قنبلة Icon طرح مزاد اللوحات المميزة غدًا عبر أبشر Icon السديري سفيراً فوق العادة بالأردن ومفوضاً غير مقيم لدى فلسطين Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مجموعة الفطيم Icon القبض على مخالفين لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر بجدة Icon الهلال عينه على اللقب الثالث Icon التشكيل الرسمي لمباراة الهلال ضد النصر Icon النصر يحلم باللقب العربي الأول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في نهائي كأس الملك سلمان للأندية

التشكيل الرسمي لمباراة الهلال ضد النصر

السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٢ مساءً
التشكيل الرسمي لمباراة الهلال ضد النصر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن المديران الفنيان خورخي جيسوس ولويس كاسترو، عن التشكيل الأساسي لمباراة الهلال ضد النصر ضمن منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023.

مباراة الهلال ضد النصر

وستنطلق مباراة الهلال ضد النصر في نهائي كأس الملك سلمان للأندية، عند الساعة السادسة مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، وسط صراع قوي لحصد اللقب.

قد يهمّك أيضاً
إيلون ماسك يجمع تبرعات بـ 280 مليون دولار لغرس التكنولوجيا بالأدمغة

إيلون ماسك يجمع تبرعات بـ 280 مليون دولار لغرس التكنولوجيا بالأدمغة

إشادة عالمية بمحادثات جدة بعد موافقة أوكرانيا على مناقشة السلام دون شرط

إشادة عالمية بمحادثات جدة بعد موافقة أوكرانيا على مناقشة السلام دون شرط

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد تأهل إلى نهائي كأس الملك سلمان للأندية بعد الفوز على الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما صعد النصر بعد تجاوزه لعقبة الشرطة العراقي بهدف دون رد.

كأس البطولة العربية
كأس البطولة – المصدر @UAFAAC

التشكيل الرسمي للمباراة

ودفع جيسوس وكاسترو بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الهلال ضد النصر، أملًا في تسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في تحقيق الفوز، والتتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية، ومنح اللاعبين دفعة معنوية للتألق هذا الموسم.

وجاء تشكيل الزعيم في مباراة الهلال ضد النصر، كالتالي؛ محمد العويس، ياسر الشهراني، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبدالحميد، روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، محمد كنو، سالم الدوسري، ميشيل ديلغادو ومالكوم.

تشكيل مباراة الهلال ضد النصر
تشكيل الهلال – المصدر @Alhilal_FC

على الجانب الآخر، جاء تشكيل النصر كالتالي؛ نواف العقيدي، أليكس تيليس، عبدالإله العمري، علي لاجامي، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، ساديو ماني، أندرسون تاليسكا وكريستيانو رونالدو.

النصر
تشكيل النصر – المصدر @AlNassrFC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأهلي ينهي الشوط الأول ضد الحزم بثنائية فيرمينو
الرياضة

الأهلي ينهي الشوط الأول ضد الحزم بثنائية...

الرياضة
إطلاق الحملة الإعلامية للعام الدراسي الجديد بـ تعليم الرياض
السعودية اليوم

إطلاق الحملة الإعلامية للعام الدراسي الجديد بـ...

السعودية اليوم
الإسعاف الطائر يباشر حادثًا مروريًا بالرياض
السعودية اليوم

الإسعاف الطائر يباشر حادثًا مروريًا بالرياض

السعودية اليوم
توزيع وجبات إفطار للصائمين بيوم عاشوراء في الحرم المكي
السعودية اليوم

توزيع وجبات إفطار للصائمين بيوم عاشوراء في...

السعودية اليوم
استخراج حلقة معدنية من صدر مريض سبعيني بتخصصي بريدة
السعودية اليوم

استخراج حلقة معدنية من صدر مريض سبعيني...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 4 مدن
وظائف

وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 4 مدن

وظائف
إنذار أحمر لـ جازان: أمطار غزيرة حتى الـ 8 مساءً
السعودية اليوم

إنذار أحمر لـ جازان: أمطار غزيرة حتى...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في فروع شركة إريكسون
وظائف

وظائف شاغرة في فروع شركة إريكسون

وظائف