التشكيل الرسمي لمباراة الهلال ضد النصر

أعلن المديران الفنيان خورخي جيسوس ولويس كاسترو، عن التشكيل الأساسي لمباراة الهلال ضد النصر ضمن منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023.

مباراة الهلال ضد النصر

وستنطلق مباراة الهلال ضد النصر في نهائي كأس الملك سلمان للأندية، عند الساعة السادسة مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، وسط صراع قوي لحصد اللقب.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد تأهل إلى نهائي كأس الملك سلمان للأندية بعد الفوز على الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما صعد النصر بعد تجاوزه لعقبة الشرطة العراقي بهدف دون رد.

التشكيل الرسمي للمباراة

ودفع جيسوس وكاسترو بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الهلال ضد النصر، أملًا في تسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في تحقيق الفوز، والتتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية، ومنح اللاعبين دفعة معنوية للتألق هذا الموسم.

وجاء تشكيل الزعيم في مباراة الهلال ضد النصر، كالتالي؛ محمد العويس، ياسر الشهراني، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبدالحميد، روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، محمد كنو، سالم الدوسري، ميشيل ديلغادو ومالكوم.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل النصر كالتالي؛ نواف العقيدي، أليكس تيليس، عبدالإله العمري، علي لاجامي، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، ساديو ماني، أندرسون تاليسكا وكريستيانو رونالدو.