أعلن المديران الفنيان ماوريسيو بوكيتينو ويورجن كلوب، عن التشكيل الرسمي لمباراة تشيلسي وليفربول ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

مباراة تشيلسي وليفربول

ومن المقرر أن تنطلق مباراة تشيلسي وليفربول عند الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، على ملعب “ستامفورد بريدج”، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويدخل الفريقان مباراة تشيلسي وليفربول اليوم، بحثًا عن تحقيق الفوز وبدء منافسات الموسم الرياضي الجديد بقوة، خاصة أن مواجهاتهما دائمًا ما تتم بالندية والإثارة، كما خيم التعادل السلبي على آخر 4 لقاءات.

تشكيل مباراة اليوم

ودفع بوكيتينو ويورجن كلوب بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة اليوم، أملًا في هز الشباك مبكرًا، وتسجيل هدف يُسهل مهمته في تحقيق الفوز، وملاحقة مانشستر سيتي وأرسنال على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي منذ الجولة الأولى.

وجاء تشكيل البلوز في مباراة تشيلسي وليفربول، كالتالي؛ روبرت سانشيز، أكسيل ديساسي، تياغو سيلفا، ليفي كولويل، رييس جيمس، إينزو فرنانديز، كونور كالاغر، كارني تشوكويميكا، بن تشيلويل، رحيم سترلينج ونيكولاس جاكسون.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل ليفربول في مباراة اليوم كالتالي؛ أليسون بيكر، ترنت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فان دايك، أندرو روبرتسون، ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي، كودي جاكبو، لويس دياز، محمد صلاح ديوغو جوتا.